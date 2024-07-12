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Илон Маск рискует получить крупный штраф от Еврокомиссии

Владелец соцсети X Илон Маск может быть оштрафован за нарушение законов ЕС

сегодня, 16:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Илону Маску может грозить большой штраф от Европейской комиссии из-за изменений в системе верификации социальной сети X, которую он купил и переименовал из Twitter. 

Илон Маск рискует получить крупный штраф от Еврокомиссии

Илон Маск рискует получить крупный штраф от Еврокомиссии

Причина — нарушение нового закона ЕС, который защищает пользователей в интернете. Всё дело в том, что после того как Маск купил соцсеть, он ввел платную подписку, которая позволяет любому получить верификацию (синюю галочку) в профиле. Раньше такая галочка давалась только известным людям, и пользователи могли быть уверены, что аккаунт действительно принадлежит знаменитости или официальному лицу.

Еврокомиссия считает, что такая система может ввести в заблуждение и дать мошенникам возможность обманывать пользователей, выдавая себя за кого-то другого. Комиссия уже начала расследование и говорит, что найдены первые доказательства возможных нарушений. Однако пока это только предварительные выводы, и соцсеть X может предоставить свои аргументы в свою защиту.

Этот случай является первым крупным проверкой нового закона ЕС о цифровых услугах. Эксперты отмечают, что это может стать примером для других компаний, показывая, как важно соблюдать правила и быть открытыми перед пользователями.

Комментариев от Илона Маска или представителей X пока не поступало. Ответ соцсети на обвинения Еврокомиссии может сильно повлиять на исход дела и на будущее регулирование интернет-компаний в Европе.

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Источник: https://t.me/BILD_Russian/17594
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