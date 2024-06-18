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ИИ подсчитал, сколько нужно пенсионеру в Украине для достойной жизни

Прожиточный минимум для пенсионеров: реальность vs ожидания

сегодня, 16:00 comments1546
Автор:
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Черновалова Кристина
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Размер пенсий в Украине – острый социальный вопрос. Искусственный интеллект подсчитал оптимальный размер пенсии на одного человека для комфортной жизни. ИИ разбил расходы на основные категории: питание, жилье, коммунальные услуги, транспорт, медицинские расходы и прочие ежедневные расходы

ИИ подсчитал, сколько нужно пенсионеру в Украине для достойной жизни

ИИ подсчитал стоимость жизни пенсионера в Украине

  1. Питание: Обеспечение базового рациона (хлеб, крупы, молочные продукты, овощи, фрукты, мясо, рыба и т.д.) обойдется минимум в 3000 гривен в месяц.

  2. Жилье и коммунальные услуги: Аренда однокомнатной квартиры в среднем по региональным центрам Украины стоит 5000 гривен, плюс коммунальные платежи (свет, газ, отопление, вода) – еще 1500 гривен ежемесячно.

  3. Транспорт: Большинство пенсионеров пользуются общественным транспортом, расходы на проезд составляют около 500 гривен в месяц.

  4. Медицинские расходы: Лекарства, визиты к врачам и необходимые процедуры – это минимум 1000 гривен ежемесячно.

  5. Прочие расходы: Одежда, бытовая химия, предметы гигиены, а также минимальные траты на досуг и увлечения составят еще около 1000 гривен в месяц.

Для обеспечения базовых потребностей пенсионеру в Украине необходимо не менее 12 000 гривен в месяц. Эта сумма значительно превышает среднюю пенсию по стране.

Расчеты основаны на минимальных потребностях и средних ценах по Украине. Реальные расходы могут отличаться в зависимости от региона, состояния здоровья и личных предпочтений.

Напомним,  что искусственный интеллект определил самых жестоких диктаторов всех времен. От уничтожения целых народов до систематических репрессий и экономических катастроф, которые отбросили нации на десятилетия назад — последствия их правления чувствуются до сих пор.



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