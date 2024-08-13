Хитрости и лазейки: норвежец дважды обманул систему безопасности аэропорта

В аэропорту Мюнхена произошел поразительный инцидент: норвежец дважды смог беспрепятственно пройти на борт самолета, отправляющегося в Швецию, не имея билета. Это открыло серьезные вопросы о слабых местах в системе контроля аэропортов.

Норвежцу удалось дважды сесть в самолёт без билета

Первая попытка норвежца попасть на борт произошла 4 августа. Используя момент плотного потока пассажиров, он сумел проскользнуть через автоматический турникет, став слишком близко к другому путешественнику. После успешного прохождения билетного контроля ни один из сотрудников не запросил у мужчины посадочный талон. Однако попытка завершилась неудачей: все места в самолете были заняты, и норвежца передали в руки полиции.

Однако это не остановило его. Уже на следующий день, 5 августа, он повторил свой маневр и успешно уселся на рейс Lufthansa 2418 до Стокгольма. На этот раз он не только смог избежать внимания на стадии посадки, но и фактически вылетел, обнаружив его лишь после того, как сам попросил вернуть его обратно в Мюнхен.

Инцидент вызвал резонанс среди профессионалов в сфере авиационной безопасности. Глава немецкого профсоюза полиции, Андреас Роскопф, выразил свое удивление и возмущение.

"За свою карьеру полицейского я никогда с таким не сталкивался. Аэропорт должен объяснить, как такое могло произойти. Климатические активисты взламывают ограждения, а теперь пассажир летит через всю Европу без билета".

Служба безопасности аэропорта Мюнхена в сотрудничестве с авиакомпанией Lufthansa и полицией уже начали расследование, чтобы выяснить, как подобное могло произойти. Пока что норвежский гражданин обвиняется в незаконном проникновении на борт и мошенничестве.