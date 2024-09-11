«Гости уезжают, вещи остаются": самые странные забытые предметы в отелях

При выезде из отеля туристы иногда забывают о своих вещах, но некоторые из оставленных предметов поражают воображение: от домашних животных, таких как ящерицы и цыплята, до роскошных аксессуаров вроде часов Rolex и сумок Hermes Birkin. Новое исследование Hotels.com, основанное на опросе более 400 отелей по всему миру, раскрывает не только часто забываемые гигиенические принадлежности и зарядные устройства, но и настоящие курьезы, которые оказываются оставленными в номерах.

Самые странные вещи, которые люди забывали в отелях

Согласно публикации The Independent, наиболее распространённые забытые предметы — это грязное бельё, зарядные устройства и косметика. Однако куда более необычные вещи также находят место в списке забытого: два гипса для ног и зубные протезы в таком количестве, что ими можно было бы заполнить пол отеля, стали настоящими находками для персонала.

Некоторые гости забывали в номерах вещи, стоимость которых исчисляется тысячами и даже миллионами долларов. Например, одни часы были оценены более чем в 6 миллионов долларов. Такие дорогостоящие предметы, как часы Rolex и сумка Hermes Birkin, не редкость среди находок.

Интересные случаи также включали забытые домашние животные: ящерицу и цыпленка, которых, к счастью, удалось вернуть их владельцам. Помимо этого, были обнаружены автомобильная шина, блендер и строительные трубы.

Опрос Hotel Innsights также выяснил, что сотрудники отеля делают всё возможное, чтобы вернуть забытые вещи их владельцам. В некоторых случаях они проявляли исключительную преданность: один сотрудник проехал 160 километров для возврата паспорта, другой бежал за отбывающим круизным лайнером, чтобы доставить забытые вещи.