Гарвард шокировал родителей: успех ребенка определяет не IQ и не деньги — вот что действительно решающее

Что на самом деле делает человека успешным, зрелым и реализованным ? Хорошие оценки, высокий IQ, состоятельные родители?

Ответ Гарварду может кардинально изменить представление о воспитании детей .

85 лет наблюдений: ученые Гарварда назвали неожиданный фактор, формирующий успешного человека

Еще в 1938 году Гарвардский университет начал одно из самых продолжительных и масштабных исследований в мире . В рамках так называемого Grant Study ученые в течение 85 лет наблюдали за жизнью 724 человека — от подросткового возраста и до самой смерти.

Анализировали буквально все:

уровень интеллекта, доходы, здоровье, травматический опыт, карьеру, отношения, работу мозга и семейную среду .

И в конце концов пришли к выводу, который стал неожиданностью даже для самих исследователей.

Успех во взрослой жизни не зависел от:

уровня IQ,

финансового положения семьи,

школьных оценок или престижного образования.

Один из самых мощных факторов оказался удивительно простым — домашние обязанности в детстве.

Мытье посуды. Унос мусора. Помощь с накрыванием стола.

На первый взгляд – мелочи. Но именно они, по данным Гарварда, формируют ключевой навык, который не дает ни одна школа — этику вклада .

Когда ребенок откладывает игру, чтобы помочь дома, он усваивает фундаментальный урок:

мир не вращается только вокруг нее .

Она является частью общей системы, в которой ее усилия имеют значение.

Именно так формируется способность:

брать ответственность, преодолевать фрустрацию, ждать результата и доводить дела до конца .

В сутки гиперопеки , когда детей пытаются максимально защитить от усилий, скуки и неудобств, исследователи Гарварда предостерегают:

лишая ребенка обязанностей, взрослые лишают его основы будущей компетентности .

Вывод ученых звучит почти провокационно:

если вы хотите, чтобы ребенок вырос самостоятельным, устойчивым и успешным ,

не торопитесь покупать еще одну "развивающую" игрушку.

Иногда лучшая инвестиция в будущее – это простое участие в общем деле.

