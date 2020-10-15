Фотографии животных, подобных которым вы еще не видели

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Светлана Шкурупий
Нашу планету населяют удивительные животные, которые выделяются среди других, своим необычным внешним видом. Подборкой таких животных поделилось издание Adme.
Рыба-капля
Из-за своего специфического вида, рыбу-каплю считают одной из самых несимпатичных рыб в мире. Ее тело начинается с большой головы, плавно переходящей в туловище, которое сужается. Судя по фото, она не очень рада фотографироваться.
Кудрявая лошадь
У такой породы лошадей кудрявой может быть как шерсть, так и хвост, и даже реснички. Удивительное и милое животное!
Орхидейный богомол
Невероятно красивое и необычное насекомое, которое получило название из-за сходства с орхидеей. Эти богомолы меняют окраску с возрастом: молодые особи белые, взрослые — розовые.
Олень-альбинос
Увидеть такого оленя — большая редкость, ведь свой белый окрас он получил в результате генетической мутации.
Червяк с ножками
Удивительное пресмыкающееся розового цвета, которое одновременно напоминает и червя, и ящерицу, называется татцельвурм.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что хомяка внесли в список исчезающих животных.
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