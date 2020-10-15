Фотографии животных, подобных которым вы еще не видели

Нашу планету населяют удивительные животные, которые выделяются среди других, своим необычным внешним видом. Подборкой таких животных поделилось издание Adme.

Рыба-капля

Из-за своего специфического вида, рыбу-каплю считают одной из самых несимпатичных рыб в мире. Ее тело начинается с большой головы, плавно переходящей в туловище, которое сужается. Судя по фото, она не очень рада фотографироваться.





Кудрявая лошадь

У такой породы лошадей кудрявой может быть как шерсть, так и хвост, и даже реснички. Удивительное и милое животное!





Орхидейный богомол

Невероятно красивое и необычное насекомое, которое получило название из-за сходства с орхидеей. Эти богомолы меняют окраску с возрастом: молодые особи белые, взрослые — розовые.





Олень-альбинос

Увидеть такого оленя — большая редкость, ведь свой белый окрас он получил в результате генетической мутации.





Червяк с ножками

Удивительное пресмыкающееся розового цвета, которое одновременно напоминает и червя, и ящерицу, называется татцельвурм.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что хомяка внесли в список исчезающих животных.

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