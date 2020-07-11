Хомяка внесли в список исчезающих животных

Европейские хомяки были добавлены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом передает ВВС со ссылкой на "красный список" Международного союза охраны природы (МСОП).

Сообщается, что европейский хомяк – более крупный родственник сирийских или карликовых хомяков, которых часто держат в качестве домашних животных. А причиной исчезновения названо влияние человека на места обитания хомяков. В частности, роль сыграли такие факторы, как глобальное потепление, развитие промышленности и загрязнение.

Так, число хомяков в Европе сократилось на 75%, потому как у хомяков рекордно снизилась рождаемость. В МСОП говорят, что в прошлом веке хомяк-самка рожала в среднем 20 детенышей за год, но сейчас этот показатель снизился до 5-6 в год.

Эксперты полагают, что если не предпринять мер по сохранению вида, хомяки могут исчезнуть в ближайшие 30 лет.

Отметим, что в "красном списке" оказались также десятки видов лемуров, северный атлантический кит, кордицепс китайский.

Как сообщалось, сотни слонов найдены мертвыми в Ботсване: исследователи не исключают заражения коронавирусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!