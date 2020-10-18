Фотографии, доказывающие, что изменение климата - не шутка

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Светлана Шкурупий
Изменение климата уже привело к серьезным последствиям, и ученые со всего мира обеспокоены тем, что ожидает человечество в будущем. Уже многие города страдают от наводнений, леса горят, ледники тают, а люди своей деятельностью продолжают усугублять ситуацию. Издание AdMe поделилось подборкой фотографий, которые доказывают, что климатические изменения — не шутка.
Ледник Кори Калис, 1978- 2011
Ледниковая долина Кори Калис, расположена в Перуанских Андах, считалась одной из самых крупных в мире. Однако, за последние десятилетия ее площадь заметно уменьшилась. Сейчас ледник находится под постоянным контролем ученых, ведь процесс его таяния может стать причиной серьезного наводнения.
Ледник "Окджокулл" в Исландии, 1986-2019
В 2019 году Исландия потеряла свой первый ледник из-за глобального потепления. На первом снимке, сделанном в 1986 году видно, как ледник покрывает огромный склон горы, а на втором — все, что от него осталось за последние 33 года.
Большой Барьерный риф, 1995-2020
Крупный в мире коралловый риф, расположенный в Тихом океане, рядом с Австралией, за 25 последних лет катастрофически быстро потерял популяцию кораллов. С 1995 года их количество сократилось в два раза. Глобальное потепление серьезно угрожает рифам — приводит к их обесцвечиванию.
Лагуна де Акулео, 2011-2018
Красивое большое озеро серьезно пострадало от засухи и всего за несколько лет превратилось в маленькую лужу. Количество осадков в этом регионе продолжает уменьшаться из-за глобального потепления.
Озеро Урмия, 1998-2020
На северо-западе Ирана расположено красивое озеро Урмия, но из-за засухи оно изменило свой цвет и находится на грани исчезновения. Если водоем полностью пересохнет, на его месте останется 10 млрд тонн соли.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие территории Украины в будущем уйдут под воду.
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