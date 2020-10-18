kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.10.2020

BTC/USD

11413.47

ETH/USD

373.00

LTC/USD

47.53

НБУ 18.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно Фотографии, доказывающие, что изменение климата - не шутка
commentss НОВОСТИ Все новости

Фотографии, доказывающие, что изменение климата - не шутка

Изменение климата – одна из определяющих проблем XXI столетия

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Изменение климата уже привело к серьезным последствиям, и ученые со всего мира обеспокоены тем, что ожидает человечество в будущем. Уже многие города страдают от наводнений, леса горят, ледники тают, а люди своей деятельностью продолжают усугублять ситуацию. Издание AdMe поделилось подборкой фотографий, которые доказывают, что климатические изменения — не шутка. 

Фотографии, доказывающие, что изменение климата - не шутка

Ледник Кори Калис, 1978- 2011 

Ледниковая долина Кори Калис, расположена в Перуанских Андах, считалась одной из самых крупных в мире. Однако, за последние десятилетия ее площадь заметно уменьшилась. Сейчас ледник находится под постоянным контролем ученых, ведь процесс его таяния может стать причиной серьезного наводнения. 


Ледник "Окджокулл" в Исландии, 1986-2019 

В 2019 году Исландия потеряла свой первый ледник из-за глобального потепления. На первом снимке, сделанном в 1986 году видно, как ледник покрывает огромный склон горы, а на втором — все, что от него осталось за последние 33 года. 


Большой Барьерный риф, 1995-2020

Крупный в мире коралловый риф, расположенный в Тихом океане, рядом с Австралией, за 25 последних лет катастрофически быстро потерял популяцию кораллов. С 1995 года их количество сократилось в два раза. Глобальное потепление серьезно угрожает рифам — приводит к их обесцвечиванию. 


Лагуна де Акулео, 2011-2018

Красивое большое озеро серьезно пострадало от засухи и всего за несколько лет превратилось в маленькую лужу. Количество осадков в этом регионе продолжает уменьшаться из-за глобального потепления. 


Озеро Урмия, 1998-2020

На северо-западе Ирана расположено красивое озеро Урмия, но из-за засухи оно изменило свой цвет и находится на грани исчезновения. Если водоем полностью пересохнет, на его месте останется 10 млрд тонн соли. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие территории Украины в будущем уйдут под воду.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ