kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.11.2020

BTC/USD

18485.13

ETH/USD

561.92

LTC/USD

84.34

НБУ 22.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество невероятно Фейерверк весом 420 кг запустили в Японии: взрыв распространился на 1 км (крутое видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Фейерверк весом 420 кг запустили в Японии: взрыв распространился на 1 км (крутое видео)

Разработчики выложили в Сеть видео подготовительного этапа и ошеломляющего запуска

сегодня, 20:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

В японском городе Ниигата создали фейерверк диаметром 1,2 м и весом 420 кг. Взрыв распространился на 1 км. Изобретение получило название "Ёншакудама". Разработчики выложили в Сеть видео подготовительного этапа и ошеломляющего запуска.

Фейерверк весом 420 кг запустили в Японии: взрыв распространился на 1 км (крутое видео)

Фото: из открытых источников

Напомним, фейерверки, использовавшиеся раньше для отпугивания злых духов, имеют долгую историю в Японии и являются неотъемлемой частью японского праздника. Сотни шоу фейерверков проводятся каждый год по всей стране, в основном во время летних каникул в июле и августе, причем некоторые из них привлекают сотни тысяч зрителей. С другой стороны, для празднования Нового года фейерверки обычно не используют. 

Японские снаряды для фейерверков различаются по размеру от более мелких до рекордных в мире снарядов Ёншакудама, которые имеют диаметр 1,2 метра и вес несколько сотен килограммов. Самыми распространенными являются звездные мины, представляющие собой сферические снаряды с множеством взрывных схем. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что британский водитель разбился 6 раз за одну минуту. 70-летний водитель из Англии попал в аварию 6 раз за одну минуту. Мужчина, который на повороте ударил мусорное ведро, не справился с управлением, врезался машины и в стену. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRyo_Saeba_3%2Fstatus%2F1330448380372398080&widget=Tweet
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ