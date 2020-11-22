Фейерверк весом 420 кг запустили в Японии: взрыв распространился на 1 км (крутое видео)

В японском городе Ниигата создали фейерверк диаметром 1,2 м и весом 420 кг. Взрыв распространился на 1 км. Изобретение получило название "Ёншакудама". Разработчики выложили в Сеть видео подготовительного этапа и ошеломляющего запуска.

Фото: из открытых источников

Напомним, фейерверки, использовавшиеся раньше для отпугивания злых духов, имеют долгую историю в Японии и являются неотъемлемой частью японского праздника. Сотни шоу фейерверков проводятся каждый год по всей стране, в основном во время летних каникул в июле и августе, причем некоторые из них привлекают сотни тысяч зрителей. С другой стороны, для празднования Нового года фейерверки обычно не используют.

Японские снаряды для фейерверков различаются по размеру от более мелких до рекордных в мире снарядов Ёншакудама, которые имеют диаметр 1,2 метра и вес несколько сотен килограммов. Самыми распространенными являются звездные мины, представляющие собой сферические снаряды с множеством взрывных схем.

Ранее "Комментарии" сообщали, что британский водитель разбился 6 раз за одну минуту. 70-летний водитель из Англии попал в аварию 6 раз за одну минуту. Мужчина, который на повороте ударил мусорное ведро, не справился с управлением, врезался машины и в стену.





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