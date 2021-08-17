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Эта популярная рыба - под угрозой полного уничтожения

Кроме того, ученые обнаружили, что потепление воды приведет к сокращению вероятности появления новых видов

сегодня, 04:05
Автор:

Ольга Чародий

Экологи бьют тревогу: очень скоро наш любимый сельдь может исчезнуть. Исследователи пришли к выводу, что нескольким видам промысловых рыб, включая анчоус, сельдь и сардины, грозит быстрое вымирание из-за климатических изменений. Дело в том, что в теплой воде рыбы не вырастают до своих нормальных размеров. Поэтому им не хватает сил для миграции в более подходящие воды, пишет sciencedirect.

Эта популярная рыба - под угрозой полного уничтожения

Рыба - фото из открытых источников

Кроме того, ученые обнаружили, что потепление воды приведет к сокращению вероятности появления новых видов, избавит рыб еще одного способа адаптации к изменению климата.

"Поскольку температура воды в море растет быстрее, чем когда-либо, рыба очень быстро останется позади в эволюционном плане и будет бороться за выживание. Это имеет серьезные последствия для всех рыб и нашей продовольственной безопасности, поскольку многие виды, которые мы едим, могут становиться все более редкими или даже могут исчезнуть в ближайшие десятилетия ", — рассказал ихтиолог Крис Вендитти.

До сих пор рыбе приходилось иметь дело только с максимальным повышением средней температуры океана примерно на 0,8 ° C за тысячелетия. Это намного ниже, чем настоящем темпы потепления: 0,18 ° C за десятилетие с 1981 года.

Напомним, мраморное море, соединяющее Черное море с Эгейским, отделяя таким образом азиатскую часть Турции от европейской, оказалось на грани экологической угрозы из-за своего загрязнения. Каждый год около 50 000 танкеров, которые проходят через Мраморное море, незаконно сбрасывают в него отходы и топливо. Кроме этого, почти две трети национальной промышленности, включая нефтеперерабатывающий завод, автомобилестроение, химические заводы и электростанции, сосредоточенные в регионе моря.

Гидробиолог из мониторинга окружающей среды Мраморного моря Левент Артузи говорит, что водоем страдает от эпидемии "морской слизи", из-за которой массово гибнет морская фауна. В море наблюдается нашествие медуз и цветение водорослей.


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