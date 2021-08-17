Эта популярная рыба - под угрозой полного уничтожения

BTC/USD
46839.15
ETH/USD
3242.86
LTC/USD
183.01
USD/UAH
26.95
EUR/UAH
31.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Экологи бьют тревогу: очень скоро наш любимый сельдь может
исчезнуть. Исследователи пришли к выводу, что нескольким видам промысловых рыб,
включая анчоус, сельдь и сардины, грозит быстрое вымирание из-за климатических изменений. Дело в том, что в теплой воде рыбы не
вырастают до своих нормальных размеров. Поэтому им не хватает сил для миграции
в более подходящие воды, пишет sciencedirect.
Рыба - фото из открытых источников
Кроме того, ученые обнаружили, что потепление воды приведет к
сокращению вероятности появления новых видов, избавит рыб еще одного способа
адаптации к изменению климата.
До сих пор рыбе приходилось иметь дело только с максимальным повышением средней температуры океана примерно на 0,8 ° C за тысячелетия. Это намного ниже, чем настоящем темпы потепления: 0,18 ° C за десятилетие с 1981 года.
Напомним, мраморное море, соединяющее Черное море с Эгейским, отделяя таким образом азиатскую часть Турции от европейской, оказалось на грани экологической угрозы из-за своего загрязнения. Каждый год около 50 000 танкеров, которые проходят через Мраморное море, незаконно сбрасывают в него отходы и топливо. Кроме этого, почти две трети национальной промышленности, включая нефтеперерабатывающий завод, автомобилестроение, химические заводы и электростанции, сосредоточенные в регионе моря.Гидробиолог из мониторинга окружающей среды Мраморного моря Левент Артузи говорит, что водоем страдает от эпидемии "морской слизи", из-за которой массово гибнет морская фауна. В море наблюдается нашествие медуз и цветение водорослей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости