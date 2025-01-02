Дочь Фарион сравнила свою мать со Степаном Бандерой (ВИДЕО)

Дочь убитой языковеда и народного депутата Ирины Фарион София Семчишин выступила во Львове с эмоциональной речью.

Открытие улицы Ирине Фарион во Львове

"Бандеризация станет Фаринизацией страны. Потому что это должно стать целью жизни сознательных украинцев", — заявила дочь Ирины Фарион в честь открытия улицы Ирины Фарион и в день рождения Степана Бандеры.









Напомним, портал "Комментарии" писал , почему Степана Бандеру так боятся украинские враги. 15 октября 1959 г. погиб Степан Бандера. Но даже сегодня от одного упоминания его имени россияне начинают сходить с ума от ненависти. Оно и неудивительно: пропагандисты используют слово "бандеровцы" для устрашения, называют пособием гитлеровцев и кровавым преступником.

Как сам Бандера объяснял цель борьбы против большевиков: "ОУН выступает против большевизма потому, что это система, с помощью которой Москва поработила украинскую нацию, уничтожив украинскую государственность. в подземельях ГПУ, уничтожением голодом миллионов людей и постоянными ссылками в Сибирь, на Соловки".

Был ли Бандера "приспешником нацистов"?

30 июня 1941 года Организация украинских националистов во главе со Степаном Бандерой провозгласила Акт восстановления Украинского государства. Историческое событие произошло во Львове, на балконе дворца Любомирских на площади Рынок, 10 (этот балкон вам покажет каждый коренной львовянин).

Нацисты возмутились. Степана Андреевича арестовали и потребовали отозвать Акт – с независимостью Украины Гитлер отнюдь не соглашался! Бандеру отправили в немецкий концлагерь "Заксенгавзен", а в Украине продолжались аресты украинских националистов.

В июле 1941 года власти немецких оккупантов объявили об окончательном запрете деятельности украинских организаций. Практически до завершения второй мировой войны Бандеру продержали в заключении.

Почему до сих пор популярен миф о том, что члены ОУН — "агенты Гестапо" или СС?

Многие мифы российской пропаганды строятся на утверждении, что Степан Бандера, Роман Шухевич и кто-либо из членов ОУН и УПА – "прислужники Третьего Рейха и воевали на стороне Гитлера". На самом же деле последователи Бандеры всю войну продолжали бороться как против нацистов, так и против советской армии – и те, и другие для них были оккупантами.

Националисты пошли на временное сотрудничество с Абвером (орган армейской разведки) ситуационно и непродолжительно, их основной целью было создание украинского государства. Германия же выступала главным противником Польши, которая страшным гнетом душила Западную Украину. Пиком сотрудничества стали 39-е – 41-е годы, – и именно в это время Сталин заключил союз с Гитлером. Как мы уже писали выше, стоило лишь провозгласить Акт восстановления Украинского Государства во Львове 30 июня 1941 года, как пути немецкой и украинской сторон разошлись, а националистов постигли аресты и заключения.