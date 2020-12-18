Добрый и ласковый зверь: японец 40 лет живет с опасным хищником (фото)

Мало кто отважится завести себе домашнего крокодила, но для жителя Японии эта мысль показалась не такой уж и странной. Тем более, что хищное животное очень хотел иметь его сын.

Японец 40 лет живет с опасным хищником. Фото: glavcom

Отчаянного отца зовут Нобумицу Мурабаяши, и больше 40 лет тому назад он пошел и купил в зоомагазине маленького крокодила по кличке Кайман-сан. Сейчас же владелец столь необычного домашнего животного признается, что даже представить себе не мог, что крокодил вырастет настолько большим.

На данный момент одомашненная рептилия в длину чуть меньше двух метров и весит около 45 килограммов. 69-летний мужчина уверяет, что добрее и ласковее зверя стоит еще поискать. За 40 лет совместной жизни крокодил ни разу никому не причинил зла, добавил он.

Питомец живет вместе с ними в доме, любит гулять со своим хозяином и спокойно позволяет гладить себя, а иногда даже катает на себе маленьких детей.

"Я никогда не думал, что он вырастет настолько большим. С тех пор как я его купил, прошло так много лет", — признался он в своем комментарии изданию Caters News.

Стоит добавить, что японцу даже выдали специальное разрешение, согласно которому, вся ответственность за действия крокодила полностью перекладывается на владельца.

Нобумицу работает риелтором, потому говорит, что необычное домашнее животное только помогает ему в работе. Потому что у него появилось огромное преимущество над конкурентами. Мужчина отмечает, что ему нужно прожить еще не менее 20 лет, потому как крокодил будет жить еще около 30 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена. Уэйну Мэнсфорду удалось поймать в Кембриджшире зеркального карпа, который весит 34 килограмма. Мужчина сразу же взвесил свой крупный улов и оказалось, что он на 3,1 килограмма тяжелее, чем нынешний рекордсмен. Тем не менее рыбак не захотел официально зафиксировать новый рекорд.









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