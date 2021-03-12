Десять семей, которые управляют миром (Фото)

Семья — это самое главное, что есть у человека. Если семья крепкая и дружная — она достигнет высот и благополучия. Ярким примером стали эти семьи, которые получили не только огромный капитал, но и мировую славу и большую власть в мире. Сейчас эти рода можно назвать самыми мощными в современной истории. Кто же они, читайте ниже.

Десять самых богатых и влиятельных семей в мире. Фото: Gazeta.ru

1. Рокфеллеры

Славу этой семье принес Джон Рокфеллер. Он стал первым в истории долларовым миллиардером. Размер состояния семьи держится в тайне, однако ходят слухи, что оно достигает 3 трлн долларов.

Стоит отметить, что сам Джон Рокфеллер неоднократно повторял, что один из секретов успеха — отношения с женой и ее советы.

В современной Америке почти все нефтяные компании ведут свое начало именно от Рокфеллеров. Сейчас клан активно занимается не только бизнесом, но и благотворительностью.





2. Морганы

Некоторые считают, что клан Морганов контролирует все банки мира и американскую политику. Прославил этот клан Джон Пирпонт Морган. Мужчина основал первую финансовую империю Америки. Несмотря на то, что прошло много времени представители семьи Морганов не сдают позиций и продолжают быть самыми влиятельными банкирами на Западе.





3. Саудиты

Семья Саудитов много лет правит Саудовской Аравией. Во многих источниках сообщается, что общее число Саудитов составляет более 25 000 человек. Все члены семьи занимают важные правительственные и военные должности в стране. Кроме того, семья очень состоятельная, поскольку владеет 20 процентами общемировых запасов нефти.





4. Ротшильды

Ротшильды — один из древнейших состоятельных кланов. Семейство было известно еще во времена Наполеона I. Славу династия получила благодаря Амшелю Майеру Ротшильду. Именно он создал собственную финансовую империю. Мудрость мужчина передал после смерти потомкам, написав в завещании, как вести финансовые дела и бизнес. Преемники уже более 200 лет придерживаются советов основателя рода.





5. Барухи

Эта семья не может похвастаться огромными состояниями, как вышеупомянутые семьи, однако Барух имеют несколько иное — очень большое влияние на политику Америки. Основателем клана стал Бернард Барух. Мужчина был советником 5 американских президентов. Кроме того, Бернард дружил с Уинстоном Черчилем. Мужчине принадлежит термин "холодная война". Барух контролировал разработку атомного оружия. Некоторые считают, что именно Бернард предложил идею создания Мирового правительства.





6. Уолтоны

Об этой семье мировые заявил Сэм Уолтон. Именно он открыл первый магазин Walmart. Со временем сеть магазинов Walmart набрала большую популярность и стала крупнейшей в США. После смерти мужа бизнесом начала управлять его жена и дети. Семейство активно занимается благотворительность и не жалеет денег на социальные проекты.





7. Виндзоры

Виндзоры стали самым обсуждаемым семейством. Королевская семья Великобритании завоевала признание всего мира. Сейчас главой семейства является королева Елизавета II. Главный секрет успеха королевской семьи — в соблюдении правил и строгой дисциплине.





8. Мердоки

Мердоки занимают ведущее место в мире СМИ. Основоположник клана Кит Мердок сначала работал обозревателем в газете. Однако через некоторое время, двигаясь по карьерной лестнице, человек подмял под себя ведущие издания Австралии и создал медиахолдинг "Ньюс Корпорейшн". Сейчас семейство владеет компанией 20th Century Fox, Dow Jones, каналом Fox News, соцсетью My Space.





9. Оппенгеймери

Эта династия обладает крупнейшими запасами алмазов и золота. Прославил клан — Эрнест Оппенгеймер. Мужчина переехал в африканский город Кимберли, где стал мэром, а затем главой алмазодобывающей компании. Далее Эрнест постепенно расширял этот бизнес и оккупировал мировой рынок по добыче и сбыту алмазов. Сейчас Оппенгеймери реализуют не только драгоценные камни, но и железную руду, платину и промышленные минералы.





10. Притцкери

Эта семья стала магнатами гостиничного бизнеса. Сначала Притцкери жили в Киеве, впоследствии перебрались в Чикаго. Там они начали работать над созданием гостиничной корпорации Hayat. Сейчас семья владеет 777 отелями в 54-х странах мира.





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