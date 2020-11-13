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Главная Новости Общество невероятно Денег ей было не жалко: 55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату (фото)
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Денег ей было не жалко: 55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату (фото)

У женщины все тело покрыто яркими рисунками

сегодня, 20:50
Автор:

Любовь Блажко

Главной героиней этой истории стала женщина по имени Керстин Тристан из Лейпцига, Германия, которая уже на протяжении многих лет работает водителем такси. В какой-то момент своей жизни она решилась на смелый эксперимент, поэтому сейчас все ее тело покрыто яркими татуировками. 

Денег ей было не жалко: 55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату (фото)

55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату. Фото: unsplash

Все началось с того, что Керстин несколько лет назад сделала свою первую татуировку на руке. И результат ей настолько понравился, что она решила не ограничиваться лишь одним рисунком. 

Женщина признается, что у большинства ее татуировок нет особого смысла, потому что она больше их выбирала по цвету и узорам, которые ей были близки. Она добавила, что за все это ей пришлось выложить кругленькую сумму – 30 тысяч евро, но она нисколько об этом не жалеет. Наоборот, теперь она чувствует себя гораздо увереннее, потому что наконец-то ее внешний вид гармонирует с внутренним миром. 

Денег ей было не жалко: 55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату (фото) - фото 2
Денег ей было не жалко: 55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату (фото) - фото 3
Денег ей было не жалко: 55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату (фото) - фото 4
Денег ей было не жалко: 55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату (фото) - фото 5
Денег ей было не жалко: 55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату (фото) - фото 6
Денег ей было не жалко: 55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату (фото) - фото 7
Денег ей было не жалко: 55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату (фото) - фото 8
Ранее издание "Комментарии" сообщало, "Самый страшный мужчина в мире" побил сразу два мировых рекорда. Благодаря тому, что он сделал наибольшее количество изменений в своем теле (цифра достигла 516), он побил сразу два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Из-за такого яркого внешнего преображения Рольфа называют "самым страшным в мире". 


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Источник: https://newsyou.info/55-letnyaya-babushka-potratila-e30-tysyach-na-yarkie-tatu
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