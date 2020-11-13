Денег ей было не жалко: 55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату (фото)

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Любовь Блажко
Главной героиней этой истории стала женщина по имени Керстин Тристан из Лейпцига, Германия, которая уже на протяжении многих лет работает водителем такси. В какой-то момент своей жизни она решилась на смелый эксперимент, поэтому сейчас все ее тело покрыто яркими татуировками.
55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату. Фото: unsplash
Все началось с того, что Керстин несколько лет назад сделала свою первую татуировку на руке. И результат ей настолько понравился, что она решила не ограничиваться лишь одним рисунком.
Женщина признается, что у большинства ее татуировок нет особого смысла, потому что она больше их выбирала по цвету и узорам, которые ей были близки. Она добавила, что за все это ей пришлось выложить кругленькую сумму – 30 тысяч евро, но она нисколько об этом не жалеет. Наоборот, теперь она чувствует себя гораздо увереннее, потому что наконец-то ее внешний вид гармонирует с внутренним миром.
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