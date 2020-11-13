Денег ей было не жалко: 55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату (фото)

Главной героиней этой истории стала женщина по имени Керстин Тристан из Лейпцига, Германия, которая уже на протяжении многих лет работает водителем такси. В какой-то момент своей жизни она решилась на смелый эксперимент, поэтому сейчас все ее тело покрыто яркими татуировками.

55-летняя женщина потратила 30 тысяч евро на тату. Фото: unsplash

Все началось с того, что Керстин несколько лет назад сделала свою первую татуировку на руке. И результат ей настолько понравился, что она решила не ограничиваться лишь одним рисунком.

Женщина признается, что у большинства ее татуировок нет особого смысла, потому что она больше их выбирала по цвету и узорам, которые ей были близки. Она добавила, что за все это ей пришлось выложить кругленькую сумму – 30 тысяч евро, но она нисколько об этом не жалеет. Наоборот, теперь она чувствует себя гораздо увереннее, потому что наконец-то ее внешний вид гармонирует с внутренним миром.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, "Самый страшный мужчина в мире" побил сразу два мировых рекорда. Благодаря тому, что он сделал наибольшее количество изменений в своем теле (цифра достигла 516), он побил сразу два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Из-за такого яркого внешнего преображения Рольфа называют "самым страшным в мире".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!