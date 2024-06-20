Бургер по цене автомобиля: самый дорогой гамбургер в мире

Повара ресторана The Daltons приготовили самый дорогой гамбургер в мире. Этот шедевр под названием "Золотой мальчик", оцененный в 5000 евро, официально признан Книгой рекордов Гиннеса.

Самый дорогой гамбургер на планете

Шеф-повар Роберт Ян Де Он создал этот бургер, используя самые эксклюзивные ингредиенты. Булочка, пропитанная шампанским Dom Pérignon и покрытая сусальным золотом, дополняется сочной говядиной тяжестью, королевским крабом, икрой и кольцами лука, обжаренными в шампанском.





"Золотой мальчик" – это не просто еда, это произведение искусства, объединяющее пять основных вкусов: сладкий, кислый, соленый, горький и умами. Создание этого бургера было настоящим вызовом для шеф-повара, стремившегося достичь идеального баланса вкуса и роскоши.

"Было несколько вызовов, не буду врать. Но первый большой вызов заключался в том, как сделать так, чтобы этот бургер был восхитительным по вкусу? Я имею в виду, что легко просто взять несколько очень дорогих ингредиентов и положить их на бургер. Но для меня было очень важно, чтобы он был еще и восхитительным на вкус. был выбор ингредиентов. К примеру, некоторые ингредиенты, входящие в состав гамбургера, обычно недоступны в Нидерландах, но мне очень помогли мои поставщики".

Роберт говорит, что его друзья, семья и сотрудники сплотились вокруг него, и реакция общественности на запуск гамбургера была замечательной.



Однако "Золотой мальчик" – это не только об эксклюзивности. Роберт Ян Де Он решил использовать этот рекорд для благотворительности. Все средства от продажи первого бургера были переданы местному продовольственному банку, обеспечив продуктами 1000 нуждающихся семей.





