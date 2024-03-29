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"Буквально любой другой": необычный кандидат в президенты США

Техасец сменил имя и выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы

сегодня, 14:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Житель Техаса, известный ранее как Дастин Эбэй, решил сменить свое имя на "Буквально любой другой" (Literally Anybody Else) и объявил о своих намерениях баллотироваться на пост президента США.

"Буквально любой другой": необычный кандидат в президенты США

необычный кандидат в президенты США

Этот 35-летний американец, ветеран армии и учитель математики, объяснил свой неординарный шаг недовольством нынешними перспективами кандидатов на президентские выборы, которые должны пройти в ноябре 2024 года. В интервью местному телеканалу WFAA88 он отметил:

"Это не обязательно касается меня как человека, но это касается буквально любого другого как идеи. Триста миллионов людей могут улучшить".

Эбей критикует нынешнюю политическую систему, которая, по его мнению, ведет к постоянной борьбе за власть между двумя партиями, не принося реальную пользу обычным американцам.

По пути к реализации своих амбиций "Буквально любой другой" сталкивается с важными вызовами. Согласно законодательству штата Техас, он должен собрать 113 000 подписей от избирателей до мая, чтобы его новое имя могло появиться в избирательных бюллетенях. Кандидат признает, что его шансы невелики, но он надеется, что его усилия хотя бы побуждают американцев к рефлексии относительно существующей политической системы.

Опрос Reuters, проведенный в январе, выявил, что около двух третей американцев выразили недовольство тем, что на президентских выборах представлены одни и те же кандидаты, и выразили желание видеть новых людей. Почти треть опрошенных до сих пор не определилась с выбором между двумя главными кандидатами – действующим президентом Джо Байденом и его главным соперником, бывшим президентом Дональдом Трампом.

В целях привлечения внимания к своей кампании "Буквально любой другой" запустил веб-сайт, где призвал американцев послать сигнал политикам в Вашингтоне.

"Давайте вместе вышлем сообщения в Вашингтон и скажем: "Вы будете представлять наши интересы или будете заменены", — отметил он.



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Источник: https://www.nbcdfw.com/news/politics/lone-star-politics/literally-anybody-else-us-presidential-candidate/3498994/?_osource=SocialFlowTwt_DFWBrand
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