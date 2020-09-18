Британец шокировал пассажиров автобуса, надев в качестве маски живую змею (фото, видео)

В Великобритании сфотографировали с засняли на видео пассажира автобуса, который буквально шокировал всех “маской” от коронавируса. В качестве средства индивидуальной защиты мужчина намотал на лицо… живую змею. Об этом сообщает Daily Mail.

Другие пассажиры говорят, что сначала подумали, что мужчина решил подшутить над окружающими. Но вскоре поняли, что рот соседа прикрывает настоящая змея, которая через какое-то время начала ползать по поручням.





Отметим, что перевозчик не счел “маску” противозаконной. Дескать, в новых правилах правительства четко указано, что защитным средством на лице не обязательно должна быть хирургическая маска.

Напомним, международная команда специалистов по человеческому поведению и охране труда под руководством футуриста Уильяма Хайэма представила уникальное творение - восковую фигуру “Эмма”. Именно так, по мнению ученых, будет выглядеть человек, работающий в офисе за компьютером более 20 лет. Видео команда исследователей показала на YouTube.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!