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Главная Новости Общество невероятно Британец шокировал пассажиров автобуса, надев в качестве маски живую змею (фото, видео)
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Британец шокировал пассажиров автобуса, надев в качестве маски живую змею (фото, видео)

Пассажиры говорят, что сначала подумали, что мужчина решил подшутить над окружающими

сегодня, 14:10
Автор:

Елена Волкова

В Великобритании сфотографировали с засняли на видео пассажира автобуса, который буквально шокировал всех “маской” от коронавируса. В качестве средства индивидуальной защиты мужчина намотал на лицо… живую змею. Об этом сообщает Daily Mail.

Британец шокировал пассажиров автобуса, надев в качестве маски живую змею (фото, видео)

Другие пассажиры говорят, что сначала подумали, что мужчина решил подшутить над окружающими. Но вскоре поняли, что рот соседа прикрывает настоящая змея, которая через какое-то время начала ползать по поручням. 


Отметим, что перевозчик не счел “маску” противозаконной. Дескать, в новых правилах правительства четко указано, что защитным средством на лице не обязательно должна быть хирургическая маска.

Напомним, международная команда специалистов по человеческому поведению и охране труда под руководством футуриста Уильяма Хайэма представила уникальное творение - восковую фигуру “Эмма”. Именно так, по мнению ученых, будет выглядеть человек, работающий в офисе за компьютером более 20 лет. Видео команда исследователей показала на YouTube.


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