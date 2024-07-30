Большая тайна "Титаника": почему на корабле не нашли ни одного тела

В ночь на 15 апреля 1912 года британский корабль "Титаник" столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане и затонул. На момент аварии на борту корабля находились 2208 человек, из которых более 1500 погибли. Однако, несмотря на сотни погружений и использование специальной подводной техники для съемки, на затонувшем "Титанике" не находили никаких скелетов или костей людей.



Корабль "Титаник". Фото из открытых источников

"Титаник" затонул в 1912 году, но понадобилось 73 года, чтобы обнаружить его обломки. Лишь в сентябре 1985 года обнаружили котел "Титаника", а впоследствии в объективы поисковых батискафов попала носовая часть корабля. Кроме того, для исследователей стало неожиданностью, что нос и корма корабля находятся друг от друга на 600 м. К тому моменту считалось, что "Титаник" затонул целым.

После исследований корабля разными видами техники, оказалось, что на нем нет тел погибших. Это подтверждает режиссер культового фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон, который 33 раза погружался к кораблю.

"Я не видел никаких человеческих останков. Мы видели одежду. Мы видели пару туфель, но мы никогда не видели человеческих останков", — сказал Кэмерон.

Ученые объясняют отсутствие скелетов и других человеческих останков на "Титанике" несколькими причинами. Несмотря на то, что на "Титанике" было недостаточно спасательных шлюпок, большинство пассажиров и членов экипажа успели надеть спасательные жилеты. Таким образом, они могли долгое время оставаться на плаву в холодной воде, а их тела унесло течениями от обломков корабля.

Еще одной причиной отсутствия тел на "Титанике" обязаны работой падальщиков – рыб и других организмов. Кроме того, исследователь морских глубин Роберт Баллард указывает на проблему с карбонатом кальция на глубинах более 900 метров.

"Вода в глубоком море недостаточно насыщена карбонатом кальция, из которого, в основном, сделаны кости. Например, на "Титанике" и "Бисмарке" эти корабли находятся ниже компенсационной глубины карбоната кальция, поэтому когда животные едят плоть и обнажают кости, кости растворяются", – объясняет Баллард.

Исследователи предполагают, что в некоторых закрытых частях корабля, например, в машинном отделении, все еще могут быть тела погибших. Однако через 112 лет после крушения "Титаника", такие поиски скорее всего будут бесполезными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о неизвестных фактах об аварии "Титаника".

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