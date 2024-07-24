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Более 20 000 человек умирают от этого салата каждый год: детали

Смертельное блюдо: традиционный кои пла в Таиланде и Лаосе уносит тысячи жизней каждый год

сегодня, 16:07
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Черновалова Кристина

В Таиланде местные жители продолжают употреблять пла – блюдо, которое ежегодно становится причиной смерти примерно 20 000 человек. Это блюдо, которое на первый взгляд кажется обычным салатом, действительно содержит большую опасность: живые паразиты, обитающие в сырой речной рыбе, могут вызвать агрессивный рак желчных протоков.

Более 20 000 человек умирают от этого салата каждый год: детали

Ежегодно 20 000 смертей: почему кои пла так опасен

Доктор Наронг Кхунтикео из Таиланда, потерявший своих родителей из-за этой болезни, годами пытается донести до жителей сельских районов о рисках, связанных с плачами. Ведь многие местные жители едят этот салат из-за его дешевизны и доступности, не задумываясь о потенциальных последствиях для здоровья.

В своих исследованиях Кхунтикёо обнаружил, что до 80% жителей некоторых районов заражены паразитами. Основная проблема состоит в том, что местное население сложно убедить изменить традиционные пищевые привычки, а старшие поколения часто игнорируют медицинские предупреждения.

Люди часто шутят по типу: "Есть много способов умереть", но за такими шутками скрывается глубокая трагедия.

Читайте также на портале "Комментарии" — В мире существует множество блюд, поражающих воображение своей экзотичностью. Однако некоторые из них представляют серьезную опасность для здоровья и даже жизни человека. Неправильное приготовление или употребление этих деликатесов может привести к отравлению, а в некоторых случаях – к смерти.

Употребление экзотических блюд может быть интересным кулинарным приключением. Однако важно помнить, что некоторые из них представляют серьезную опасность для здоровья. Перед тем как попробовать новое блюдо, обязательно изучите информацию о его составе и способе приготовления.



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Источник: https://www.odditycentral.com/news/koi-pla-probably-the-worlds-deadliest-dish.html
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