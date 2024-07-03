Блогер купила коробку с потерянными вещами и нашла сокровище на 55 тысяч гривен

Британская блогер Бекки Чорлтон решила попытать удачу и купила на аукционе коробку с потерянными на почте вещами за 106 фунтов стерлингов (примерно 5469 гривен). Но результат превзошел все ожидания. Внутри коробки оказались вещи на сумму почти в десять раз больше потраченных денег – от 866 до 922 фунтов стерлингов (от 51 603 до 55 012 гривен).

Девушка купила коробку с потерянными на почте вещами и выиграла джекпот

Среди найденных вещей оказались новые кроссовки Adidas в оригинальной упаковке, элегантные очки в розовой оправе, мягкий серый джемпер стоимостью 225 фунтов стерлингов, а также две реплики сумок Gucci.

Первая находка Бекки – черный свитшот с логотипом Stone Island, оказавшийся подделкой – не смогла омрачить ее радость. Далее последовали только приятные сюрпризы: набор для домашнего маникюра от Sassy Saints стоимостью около 69 фунтов стерлингов, худи Represent за 159 фунтов стерлингов, масло для волос, портативный отпариватель, две черные сумки для покупок и даже сумка Michael Kors за 120 фунтов стерлингов.ъ

История Бекки быстро распространилась в интернете и привлекла внимание тысяч пользователей. Ее видео с открытием коробки собрало множество лайков и комментариев. Подписчики блогера активно обсуждали находки и делились советами о покупке подобных посылок.

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