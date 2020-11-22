Билл Гейтс назвал возможные сроки новой пандемии

Мир ожидает новая пандемия, которая может наступить как через три года, так и через двадцать лет, заявил предприниматель и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс в своем подкасте, который он записал с актрисой Рашидой Джонс.

Она спросила Гейтса, действительно ли новая пандемия неизбежна. "Да. Надеюсь, если нам повезет, она начнется через двадцать лет", — ответил Гейтс. При этом он предупредил, что новая эпидемиологическая угроза может возникнуть и через три года.

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Ранее "Комментарии" писали, чем отличаются 11 лучших вакцин от коронавируса в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока мир борется с пандемией коронавируса, 48 потенциальных вакцин в настоящее время проходят испытания на людях, но только 11 находятся на заключительной стадии. Каждый из 11 использует информационную РНК, технологию инактивированных вирусов, вирусные векторы или рекомбинантные белки.

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