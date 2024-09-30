Авиакомпания подарила бесплатный пожизненный билет на все рейсы девочке

В необычных обстоятельствах на борту рейса MS887, выполнявшего перелет из Каира в Дуал, на свет появилась девочка. Национальный авиаперевозчик Египта, EgyptAir, решил наградить новорожденную незаурядным подарком – пожизненным билетом на все свои рейсы. Событие стало настоящим праздником для экипажа и пассажиров, свидетелями которого они стали.

Ребенок, рожденный на высоте 10 тысяч метров, получил бесплатный билет от EgyptAir

Инцидент произошел на самолете Boeing 737-800. У находившейся на борту пассажирки из Камеруна внезапно начались роды. Экипаж самолета немедленно отреагировал и оказал необходимую помощь женщине. Роды прошли успешно, и вскоре появилась девочка. После этого экипаж продолжил оказывать первую помощь как матери, так и новорожденной.

Для обеспечения безопасности пассажирки и ребенка было принято решение совершить экстренную посадку в международном аэропорту Куфра на юге Ливии. Местные власти встретили самолет и обеспечили доставку матери и ребенка в больницу для дальнейшего обследования.

После проверки состояния здоровья мать и новорожденная были отправлены в больницу, где им была оказана дальнейшая медицинская помощь. Самолет продолжил свой рейс в Дуалу, где успешно приземлился со всеми пассажирами на борту.

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