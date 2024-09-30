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Авиакомпания подарила бесплатный пожизненный билет на все рейсы девочке

Новорожденная на борту EgyptAir получила пожизненный билет на все рейсы авиакомпании

30 сентября 2024, 17:58
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Черновалова Кристина

В необычных обстоятельствах на борту рейса MS887, выполнявшего перелет из Каира в Дуал, на свет появилась девочка. Национальный авиаперевозчик Египта, EgyptAir, решил наградить новорожденную незаурядным подарком – пожизненным билетом на все свои рейсы. Событие стало настоящим праздником для экипажа и пассажиров, свидетелями которого они стали.

Авиакомпания подарила бесплатный пожизненный билет на все рейсы девочке

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Инцидент произошел на самолете Boeing 737-800. У находившейся на борту пассажирки из Камеруна внезапно начались роды. Экипаж самолета немедленно отреагировал и оказал необходимую помощь женщине. Роды прошли успешно, и вскоре появилась девочка. После этого экипаж продолжил оказывать первую помощь как матери, так и новорожденной.

Для обеспечения безопасности пассажирки и ребенка было принято решение совершить экстренную посадку в международном аэропорту Куфра на юге Ливии. Местные власти встретили самолет и обеспечили доставку матери и ребенка в больницу для дальнейшего обследования.

После проверки состояния здоровья мать и новорожденная были отправлены в больницу, где им была оказана дальнейшая медицинская помощь. Самолет продолжил свой рейс в Дуалу, где успешно приземлился со всеми пассажирами на борту.

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Источник: https://english.ahram.org.eg/News/531054.aspx
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