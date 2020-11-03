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Главная Новости Общество невероятно Авангардный дизайнер из Лос-Анджелеса продает сумки, элементом декора которых являются детские кости
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Авангардный дизайнер из Лос-Анджелеса продает сумки, элементом декора которых являются детские кости

Автор сумок утверждает, что ни один ребенок при изготовлении изделий не пострадал

сегодня, 22:45
Автор:

Дмитрий Симоненко

Авангардный дизайнер из Лос-Анджелеса продает сумки, элементом декора которых являются позвонки детей. Фотографии изделий он демонстрирует на своей странице в соцсети Instagram.

Авангардный дизайнер из Лос-Анджелеса продает сумки, элементом декора которых являются детские кости

Известно, что каждое изделие Arnold Putra изготовлено по индивидуальному пошиву, работа над каждым из них длится до 2 недель.

Вот какое описание изделия можно найти на странице дизайнера: сумка изготовлена из языка аллигатора и позвоночника человека с уникальной конструкцией. Особенности: естественная отделка, отделка швами в виде выступающих шрамов и необработанными краями, содержит большое основное отделение. Количество ограничено. Состав: основа — 100% язык аллигатора, рукоять — 100%  позвоночник человека.

Кроме того, автор сумок утверждает, что ни один ребенок при изготовлении не пострадал. Он поясняет, что при визитах коренных племен разных стран Арнольд спрашивает разрешения собрать кости их детей. 

Напомним, дизайнер румынского происхождения Анкута Сарка решила весьма креативным способом преобразить старые кроссовки Nike. Ей в голову пришла идея, что спортивная обувь будет смотреться гораздо лучше на каблуке.


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Источник: https://www.instagram.com/arnoldputra/?hl=ru
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