Авангардный дизайнер из Лос-Анджелеса продает сумки, элементом декора которых являются детские кости

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Дмитрий Симоненко
Авангардный
дизайнер из Лос-Анджелеса продает сумки, элементом декора
которых являются позвонки детей. Фотографии изделий он демонстрирует на своей странице в соцсети Instagram.
Известно,
что каждое изделие Arnold Putra изготовлено по индивидуальному пошиву, работа
над каждым из них длится до 2 недель.
Кроме того, автор сумок утверждает, что ни один ребенок при изготовлении не пострадал. Он поясняет, что при визитах коренных племен разных стран Арнольд спрашивает разрешения собрать кости их детей.
Напомним, дизайнер румынского происхождения Анкута Сарка решила весьма креативным способом преобразить старые кроссовки Nike. Ей в голову пришла идея, что спортивная обувь будет смотреться гораздо лучше на каблуке.
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