Аномальная жара в Украине: в некоторых регионах температура воздуха достигнет 29 градусов

В Украине в сентябре держится летняя погода. Такой она будет, по крайней мере, до конца месяца. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию синоптиков.



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Так, Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение новой недели ожидается аномально теплая погода по всей Украине, местами пройдут дожди.

“В связи с развитием циклонической деятельности в западной и центральной Европе над территорией Украины будут преобладать воздушные потоки южного и юго-восточного направления. За счет такой атмосферной циркуляции к нам начнет поступать теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова. Значительных дождей на ближайшую неделю не предвидится, только в западной части будут временами наблюдаться умеренные осадки”, — убежден он.

Теплая погода будет преобладать по всей территории Украины, а вот аномальная жара ожидается преимущественно в южных регионах. В западных областях ожидаются дожди, местами грозы.

По словам синоптика Наталки Диденко, изменение погоды в сторону похолодания и дождей ожидается с 29 сентября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве по утрам 23 сентября снова наблюдается ухудшение состояния воздуха. “По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас средний уровень загрязненности воздуха. При таких показателях рекомендации по ограничению времени пребывания на улице не обязательны, но советуем обращать внимание на свое самочувствие. В случае изменений в состоянии качества воздуха Министерство окружающей среды предоставит дополнительную информацию”, — предупредили в министерстве.



