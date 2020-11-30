Американец тайно оплодотворил сотни женщин

Американский доктор, которого ранее обвиняли в растлении детей, оплодотворял пациенток втайне от них. Для оплодотворения доктор Куинси Фортье использовал собственный биоматериал. Таким образом, врачу удалось “обработать” более сотни женщин. Один из его сыновей заявил, что у него может быть “сотни сестер и братьев по всему миру”.

Беременные женщины

Расследование этого дела началось с того, что некая Венди Бэбст из Орегона засомневалась в своем родстве с отцом. Никакого сходства со своим официальным родителем она не видела. Это стало причиной того, что женщина решила сделать тест ДНК на определение отцовства, который и дал негативный результат. Отцом женщины был Фортье.

"Я не могу его ненавидеть, потому что я бы не существовала без него", — призналась женщина.

Позже открылись и другие истории. Бывшая пациентка Фортье подала на него в суд в 1996 году. Она заявила, что в 1974 и 1976 годах он оплодотворял ее собственной спермой. Женщина же считала, что это биоматериал ее супруга. Позже был сделан анализ ДНК. Он показал, что биологическим отцом ее детей является медик.

Отметим, что Куинси Фортье был известен в США как доктор с высокой квалификацией. Его клиника для женщин существовала в Лас-Вегасе с 1961 года. В Неваде он получил звание "Врач года". Скончался Фортье в 2006 году в возрасте 94 лет. Телеканал HBO снял о нем документальный фильм.

Как сообщал портал "Комментарии", специалист по ЭКО из Нидерландов тайно оплодотворил собственной спермой как минимум 17 своих пациенток. Известно, что гинеколог Ян Вильдт работал в Софиевской больнице города Зволле на протяжении 12 лет — с 1981 по 1993 годы. Оказалось, что он несколько раз использовал свой биоматериал для экстракорпорального оплодотворения вместо спермы анонимных доноров. Специалисты были вынуждены создать генетический профиль мужчины, чтобы появившиеся путем ЭКО дети могли проверить, не является ли Вильдт их биологическим отцом. В результате тестирования стало известно о 17 таких случаях. Бывшие коллеги ныне покойного гинеколога и администрация медучреждения, где работал врач, признали его действия аморальными.

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