Гинеколог из Нидерландов тайно оплодотворил собственной спермой 17 своих пациенток

Специалист по ЭКО из Нидерландов тайно оплодотворил собственной спермой как минимум 17 своих пациенток. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: sobitie.com.ua

Известно, что гинеколог Ян Вильдт работал в Софиевской больнице города Зволле на протяжении 12 лет — с 1981 по 1993 годы. Оказалось, что он несколько раз использовал свой биоматериал для экстракорпорального оплодотворения вместо спермы анонимных доноров.

Специалисты были вынуждены создать генетический профиль мужчины, чтобы появившиеся путем ЭКО дети могли проверить, не является ли Вильдт их биологическим отцом. В результате тестирования стало известно о 17 таких случаях. Бывшие коллеги ныне покойного гинеколога и администрация медучреждения, где работал врач, признали его действия аморальными.

Уголовное производство по поводу неэтичного поведения врача возбуждено не было как по причине его смерти, так и из-за того, что на момент совершения его противоправных действий не было законов касательно порядка проведения ЭКО.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что врачи предупредили о продуктах, опасных при простуде.







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