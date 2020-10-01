Жители Козятина хотели признаться городу в любви, но что-то пошло не так

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Дмитрий Симоненко
В городе Казатине
на Волыни жители города хотели признаться ему в любви, но не успели – погода испортила
их планы. Курьезную фотографию у себя на странице в Facebook выставил житель
города Александр Крысков.
Фото: Александр Крысков, Facebook
Известно,
что в одном из скверов города планировалось установить композицию с сердцем – "Я
люблю Козятин", но, похоже, из-за непогоды строители не успели полностью
установить табличку с признанием в любви к городу, оставив висеть фразу:
"Я (сердечко) Коз...".
Фотография стала
у популярной, вызвав море саркастических комментариев под ней, типа – "Молодцы
строители, любят коз!", "Так домашней скотине в любви еще никто не признавался!".
Некоторые же жители города, в том числе и автор поста, напротив, призывают
взять лопаты и быстрее покончить с установкой композиции.
Ранее "Комментарии"
писали о том, что люди поделились самыми нелепыми фото своих собак.
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