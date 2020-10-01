Жители Козятина хотели признаться городу в любви, но что-то пошло не так

В городе Казатине на Волыни жители города хотели признаться ему в любви, но не успели – погода испортила их планы. Курьезную фотографию у себя на странице в Facebook выставил житель города Александр Крысков.

Фото: Александр Крысков, Facebook

Известно, что в одном из скверов города планировалось установить композицию с сердцем – "Я люблю Козятин", но, похоже, из-за непогоды строители не успели полностью установить табличку с признанием в любви к городу, оставив висеть фразу: "Я (сердечко) Коз...".

Фотография стала у популярной, вызвав море саркастических комментариев под ней, типа – "Молодцы строители, любят коз!", "Так домашней скотине в любви еще никто не признавался!". Некоторые же жители города, в том числе и автор поста, напротив, призывают взять лопаты и быстрее покончить с установкой композиции.

Ранее "Комментарии" писали о том, что люди поделились самыми нелепыми фото своих собак.

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