Женщина подала в суд на принца Гарри - в чем дело

Женщина из Индии по имени Палвиндер Каур подала в суд на британского принца Гарри. Об этом сообщило издание The Independent.

Королевская семья Британии: на принца Гарри подали в суд - почему. Фото: dcdn.lt

Палвиндер Каур утверждает, что Гарри обещал жениться на ней. Однако он это обещание не выполнил. Женщина была настолько возмущена, что приказала правоохранителям арестовать мужчину и доставить его в Индию. Влюбленная даже обратилась к индийской власти с официальной просьбой выдать международный ордер на его арест.

На этом Палвиндер Каур не остановилась и написала письмо принцу Чарльзу, в котором отметила неподобающее поведение Гарри.

Однако женщина призналась, что она никогда не была в Великобритании и лично не встречалась с принцем.

Как оказалось позже, женщина стала жертвой обмана со стороны мошенника. Неизвестный представился королевской особой. Их общение долго продолжалось в режиме онлайн. Спустя некоторое время аноним сделал предложение женщине, а потом исчез.

История закончилась тем, что Высший суд Пенджаба и Ханья отклонил иск влюбленной и порекомендовал проверять информацию, которую ей пишут в интернете.

"Любовь слепа. В этом случае она пошла еще дальше. Женщина была настолько ослеплена любовью, что высшему суду пришлось пролить свет и дать ей некоторую ясность", — заявил юрист Амангурбир Синг Дхиллон.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл сообщили прессе, что часто вызывают полицию после переезда в калифорнийский город Монтесито. Оказывается, что за 9 месяцев супруги 9 раз вызвали правоохранителей домой. В чем причина и угрожает ли паре опасность, читайте в нашем материале.

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