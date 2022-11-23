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Я всегда знала, что Путин создан дьяволом – Курбанова

Президент России Владимир Путин родился спустя 10 лет после смерти отца, утверждает российский канал.

сегодня, 21:05
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Автор:

Slava Kot

Российские пропагандисты создали репортаж на одном из государственных каналов, где якобы приводили факты из жизни семьи Путина, на самом деле не соответствующие действительности. По информации авторов репортажа, отец Путина умер за 10 лет до его рождения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram канал украинской журналистки Елены Курбановой.

Я всегда знала, что Путин создан дьяволом – Курбанова

Произошла ошибка на российском канале. Фото: из открытых источников

В сеть попала фейковая информация по российскому пропагандистскому каналу "Россия 1". Репортаж рассказывал о преступлениях нацистской Германии, совершенных на территории СССР. В нижней части экрана появилась информация, что якобы отец Путина погиб на "Невском пятачке", прорывая оцепление противника.

Упомянутый Невский плацдарм проходил во время блокады тогдашнего Ленинграда в 1941-1944 годах. А Путин родился в 1952 году. Такое заявление российского телевидения иронически отреагировала украинская журналистка Елена Курбанова.

"Я всегда знала, что Путин создан дьяволом", – пишет Курбанова.

Интересно, что отец Путина умер в 1999 году.

Это не первый раз диктаторы пытаются привязать свою семью ко Второй мировой войне. Белорусская журналистка Анна Любакова сослалась на подобные истории о президенте Беларуси.

"Лукашенко в свое время заявил, что его отец погиб во время Второй мировой войны, а он родился много лет спустя", — написала журналистка в Twitter.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, куда убежит президент России Владимир Путин после своего поражения.

Также "Комментарии" сообщали о размещении бункеров, где скрывается Путин.



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Источник: https://t.me/KurbanovaNEWS/10109
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