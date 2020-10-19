"Восставшие огурцы": вышел первый фильм-хоррор для кошек

На днях состоялась премьера первого, как утверждают авторы, хоррора для кошек. Общеизвестный факт, что єти животные абсолютно не трусливы: их не беспокоят громкие звуки, а под покровом ночи они чувствуют себя достаточно уверенно, ведь со способностью видеть в темноте они не перепутают предметы интерьера со страшным монстром. Но есть поверие, что хвостатые безумно боятся… огурцов. И остается загадкой почему ничем не приметный овощ, который бывает сложно найти на грядке, вызывает первобытный страх у котов. Авторы анимационного фильма "Трусишка" решили использовать этот факт и обыграли казус.

Скрин из мультфильма

Анимационная лента начинается как классический фильм ужасов. Ночь, осень, гроза, старый скрипучий дом. В свете мигающих молний домашний кот мирно умывается, а потом бегает за мотком шерсти. Его абсолютно не напрягает обстановка дома, который, как будто, полон привидений – следом за котом падают картины, клубок ниток целенаправленно движется по полу, как будто хочет завести животное в западню, кресло-качалка живет своей жизнью, раскачиваясь, а внезапно включившийся телевизор, в котором сумасшедшая старуха остервенело кромсает истекающие жижей цвета крови помидоры, лишь наводит тоску.

Путешествие кота по дому заканчивается на кухне. Он и тут довольно беззаботно ведет себя до тех пор, пока пушистая лапка не натыкается на холодную скользкую кожуру упавшего на пол огурца. Весь ужас этого мира отразился в глазах котейки. Испугавшись, он с криком пытается забраться повыше. И вот, вроде бы, животное должно ощутить себя в безопасности, оказавшись на достаточном расстоянии от "зеленого", но тут кот бросает взгляд за окно, и бурная фантазия изнеженного питомца уже дорисовывает огуречные поля, которые как восставшие мертвецы окружают дом. На этом драматическом моменте, как присуще фильмам ужасов, лента обрывается, оставив зрителям возможность додумывать продолжение самостоятельно...





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