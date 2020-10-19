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"Восставшие огурцы": вышел первый фильм-хоррор для кошек

По словам авторов мультфильма, он вполне подходит для показа вашим любимцам, ведь звукорежиссеры использовали в ней звуки, которые способно улавливать кошачье ухо

сегодня, 17:36
Автор:

Дмитрий Симоненко

На днях состоялась премьера первого, как утверждают авторы, хоррора для кошек. Общеизвестный факт, что єти животные абсолютно не трусливы: их не беспокоят громкие звуки, а под покровом ночи они чувствуют себя достаточно уверенно, ведь со способностью видеть в темноте они не перепутают предметы интерьера со страшным монстром. Но есть поверие, что хвостатые безумно боятся… огурцов. И остается загадкой почему ничем не приметный овощ, который бывает сложно найти на грядке, вызывает первобытный страх у котов. Авторы анимационного фильма "Трусишка" решили использовать этот факт и обыграли казус.

"Восставшие огурцы": вышел первый фильм-хоррор для кошек

Скрин из мультфильма

Анимационная лента начинается как классический фильм ужасов. Ночь, осень, гроза, старый скрипучий дом. В свете мигающих молний домашний кот мирно умывается, а потом бегает за мотком шерсти. Его абсолютно не напрягает обстановка дома, который, как будто, полон привидений – следом за котом падают картины, клубок ниток целенаправленно движется по полу, как будто хочет завести животное в западню, кресло-качалка живет своей жизнью, раскачиваясь, а внезапно включившийся телевизор, в котором сумасшедшая старуха остервенело кромсает истекающие жижей цвета крови помидоры, лишь наводит тоску.

Путешествие кота по дому заканчивается на кухне. Он и тут довольно беззаботно ведет себя до тех пор, пока пушистая лапка не натыкается на холодную скользкую кожуру упавшего на пол огурца. Весь ужас этого мира отразился в глазах котейки. Испугавшись, он с криком пытается забраться повыше. И вот, вроде бы, животное должно ощутить себя в безопасности, оказавшись на достаточном расстоянии от "зеленого", но тут кот бросает взгляд за окно, и бурная фантазия изнеженного питомца уже дорисовывает огуречные поля, которые как восставшие мертвецы окружают дом. На этом драматическом моменте, как присуще фильмам ужасов, лента обрывается, оставив зрителям возможность додумывать продолжение самостоятельно...


Ранее "Комментарии" сообщали о том, как лондонский художник доказал схожесть между человеком и кошкой.



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