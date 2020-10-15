Доказать схожесть человека и кошки: попытка лондонского фотографа увенчалась успехом

Вы верите в реинкарнацию? Иногда, наблюдая за животными, в частности, за кошками, на ум приходит мысль, что в прошлой жизни их души жили в человеческих телах. В особенности это касается домашних питомцев и их хозяев – складывается впечатление, что, проживая вместе на одной территории, они невольно начинают копировать поведение и повадки друг друга. Такая особенность пар человек-кошка не осталась незамеченной фотографом Джеррардом Гетингсом и он посвятил ей целый фотопроект. Автор объединил в пары кошек и людей, которые обладают невероятной схожестью. Об этом пишет Главком.

На самом деле люди и животные на фотографиях не являются парами, т.е. они даже не знакомы. Просто художник умудрился сделать удачную подборку персонажей на фото. Но сходство на них до такой степени поразительно, что на вышеуказанный факт даже не обращаешь внимания.

По словам Джеррарда, он горд тем, что у него получилось реализовать идею, ведь кошка – животное, которое гуляет само по себе. Поэтому автору фото потребовалось много сил и умений, чтобы расположить хвостатых "моделей" и добиться желаемого результата.





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