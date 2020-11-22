kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.11.2020

BTC/USD

18625.50

ETH/USD

555.80

LTC/USD

86.13

НБУ 22.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество юмор Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления
commentss НОВОСТИ Все новости

Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления

Снимки, как говорится, сделаны из первых рук - от хозяев

сегодня, 01:34
Автор:

Дмитрий Симоненко

Когда мы решаемся завести домашнего любимца, мы даже не задумываемся либо, надеемся, что все проблемы, связанные с их воспитанием, обойдут нас стороной — не будет порванных штор, съеденных тапок, ворованной со стола еды. Но жизнь показывает обратное: наши милые домашние питомцы – те еще вредители, без стыда и  без совести. И мы не всегда можем предугадать, где и когда можно ждать от них очередной проказы ведь будучи наказаны за один проступок, они выдумывают что-то новое, еще более незаурядное либо несущее убытки. Мы в очередной раз сердимся на них, кричим, топаем ногами, но уже через несколько минут, посмотрев в их преданные глаза, прощаем, обнимаем и идет ликвидировать последствия их проступков, ожидая, что же они придумают для нас нового. Ведь они неповторимые и самые близкие...

Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления

Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 2
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 3
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 4
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 5
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 6
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 7
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 8
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 9
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 10
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 11
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 12
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 13
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 14
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 15
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 16
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 17
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 18
Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления - фото 19

Ранее "Комментарии" публиковали фотографии домашних любимцев, которые выросли, но все равно хотят на ручки. Вот прямое доказательство того, что даже огромный и внешне страшный зверь нуждается в объятьях. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ