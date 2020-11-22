Восемнадцать фотографий домашних питомцев, пошедших наперекор хозяевам и застигнутых на месте преступления

Когда мы решаемся завести домашнего любимца, мы даже не задумываемся либо, надеемся, что все проблемы, связанные с их воспитанием, обойдут нас стороной — не будет порванных штор, съеденных тапок, ворованной со стола еды. Но жизнь показывает обратное: наши милые домашние питомцы – те еще вредители, без стыда и без совести. И мы не всегда можем предугадать, где и когда можно ждать от них очередной проказы ведь будучи наказаны за один проступок, они выдумывают что-то новое, еще более незаурядное либо несущее убытки. Мы в очередной раз сердимся на них, кричим, топаем ногами, но уже через несколько минут, посмотрев в их преданные глаза, прощаем, обнимаем и идет ликвидировать последствия их проступков, ожидая, что же они придумают для нас нового. Ведь они неповторимые и самые близкие...

Ранее "Комментарии" публиковали фотографии домашних любимцев, которые выросли, но все равно хотят на ручки. Вот прямое доказательство того, что даже огромный и внешне страшный зверь нуждается в объятьях.









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