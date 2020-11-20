Собаки, которые выросли, но до сих пор хотят на ручки - 10 душевных фотографий

Собаки, став одним из первых домашних животных, идут по жизни рядом с человеком уже более 18 000 лет. Научно доказано, что эти животные вынуждают нас смеяться значительно чаще, чем мурлыки, заставляют вести более активный образ жизни и даже уменьшают возможность депрессии. Мы заводим маленьких щенков и лицезреем как они растут, как меняются, превращаясь из забавных шкодливых комочков в умных и прекрасных созданий, которые в зависимости от людей никогда не предадут и чувствуют ваш взгляд, вздох, минутное настроение. Но это происходит слишком быстро – мы не успеваем насладиться их детством и проказами, а они уже взрослые и рассудительные. Но и наши друзья не всегда это понимают и как малыши часто просятся на ручки. А ниже — прямое доказательство того, что даже огромный и внешне страшный зверь нуждается в объятьях.

Ранее "Комментарии" публиковали семнадцать фотографий котят, мимишность которых просто зашкаливает. Фото милых животных — это то, что нужно, чтобы скрасить вечер предвыходного дня!



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