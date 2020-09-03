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Главная Новости Общество юмор Вместо женщины-мэра – женщина-мем: соцсети пестрят фотожабами после «полета» Верещук
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Вместо женщины-мэра – женщина-мем: соцсети пестрят фотожабами после «полета» Верещук

Соцсети сравнили «летающую» Верещук не только с легендарной няней

сегодня, 15:58
Автор:

Таисия Ерохина

Сегодня социальные сети взорвались после ролика с "летающей" над Киевом кандидаткой в мэры Киева, народным депутатом партии "Слуга народа" Ириной Верещук. Портал "Комментарии" собрал из соцсетей народное творчество – самые меткие и смешные мемы и фотожабы, вызванные этим видео.

Конечно же, главная ассоциация пользователей соцсетей, которые увидели женщину с зонтиком в полете, - легендарная Мери Поппинс. Известную няню упомянули во многих мемах. Но не забыли вспомнить и о намерениях Верещук занять столичное кресло мэра:

Вместо женщины-мэра – женщина-мем: соцсети пестрят фотожабами после «полета» Верещук

Скриншот из видео

- Я – женщина-мем!

- Может, мэр?

- Нит!

А еще напомнили о прошлом кандидатки, съязвив, что "с первой платформы отправляется зонт Киев - Рава Русская". Кроме того, в мемах Верещук "стала" ведущей прогноза погоды.

Также креативили украинцы, сопоставив яркий образ "слуги" с ее соперником – Виталием Кличко, запечатленным на фото с зонтом. Или же дофотошопили Надежду Савченко с "крыльями", боясь наступления всемирного потопа.

Ранее мы писали, что Лукашенко стал героем мемов: с Януковичем и чернокожими танцорами.


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