Вместо женщины-мэра – женщина-мем: соцсети пестрят фотожабами после «полета» Верещук

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Таисия Ерохина
Сегодня социальные сети взорвались после ролика с "летающей" над Киевом кандидаткой в мэры Киева, народным депутатом партии "Слуга народа" Ириной Верещук. Портал "Комментарии" собрал из соцсетей народное творчество – самые меткие и смешные мемы и фотожабы, вызванные этим видео.
Конечно же, главная ассоциация пользователей соцсетей, которые увидели женщину с зонтиком в полете, - легендарная Мери Поппинс. Известную няню упомянули во многих мемах. Но не забыли вспомнить и о намерениях Верещук занять столичное кресло мэра:
Скриншот из видео
- Я – женщина-мем!
- Может, мэр?
- Нит!
А еще напомнили о прошлом кандидатки, съязвив, что "с первой платформы отправляется зонт Киев - Рава Русская". Кроме того, в мемах Верещук "стала" ведущей прогноза погоды.
Также креативили украинцы, сопоставив яркий образ "слуги" с ее соперником – Виталием Кличко, запечатленным на фото с зонтом. Или же дофотошопили Надежду Савченко с "крыльями", боясь наступления всемирного потопа.
Ранее мы писали, что Лукашенко стал героем мемов: с Януковичем и чернокожими танцорами.
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