С Януковичем и чернокожими танцорами: Лукашенко стал героем мемов (видео)

Вчера новоизбранный президент Беларуси Александр Лукашенко на митинге у Дома правительства произнес речь о протестах в своей стране. Однако речь стала популярной не столько у народа, сколько в интернете. Пользователи разобрали выступление Лукашенко на мемы и сравнили его с не менее популярным в свое время в Сети экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Во время своего обращения к народу Лукашенко сказал: "Остановитесь! Не убивайте свое будущее, будущее своих детей". К этому фрагменту журналист Алексей Новоселов на своей странице в Twitter добавил кадры с Януковичем, который когда-то говорил почти то же и также был героем мемов. А в ролике в Twitter Μuд Ρöuccu Лукашенко и Януковичу “подтанцовывают” артисты из Ганы.

Напомним, Лукашенко говорит, что сейчас в его стране идет работа над изменениями в Конституцию, в которых будет прописано перераспределение властных полномочий. Президент, которого некоторые страны сочли провозглашенным, говорит, что “Конституцию нельзя отдавать непонятно кому, иначе будет беда”.



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