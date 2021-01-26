Вещи, которые мгновенно улучшат ваш день (ФОТО)

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Любовь Блажко
У каждого из нас бывают дни, когда все пошло совсем не так. И причин для этого может быть огромное количество: ссора с близкими, проблемы на работе или просто плохое настроение. Однако даже в такие дни нужно учиться фокусироваться на вещах, которые помогут немного взбодриться и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Об этом пишут "Идеи 24. Юа".
Как поднять настроение. Фото: stihi.ru
Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий с милыми вещицами, которые, похоже, были придуманы специально для поднятия настроения. Ведь кому из нас не хочется зарядиться маленькой порцией позитива, придя домой?
Есть тут и смешные тряпки для вытирания пыли, от одного вида которых становится весело. Есть специальная подушка для тех, кто любит обниматься, но живет один. А есть карандаши с мотивационными словами, с помощью которых можно не только что-то нарисовать или написать, но и получить порцию вдохновения. Точилки для карандашей выглядят, кстати, не менее необычно и смешно. Так что, смотрите и выбирайте, какую вещь вам нужно срочно добавить в свою коллекцию.
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