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Вещи, которые мгновенно улучшат ваш день (ФОТО)

Можно подавлять себя еще больше печальной музыкой или покупать милые вещи, которые смогут вызвать улыбку и улучшить даже самый мрачный день

сегодня, 16:24
Автор:

Любовь Блажко

У каждого из нас бывают дни, когда все пошло совсем не так. И причин для этого может быть огромное количество: ссора с близкими, проблемы на работе или просто плохое настроение. Однако даже в такие дни нужно учиться фокусироваться на вещах, которые помогут немного взбодриться и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Об этом пишут "Идеи 24. Юа". 

Вещи, которые мгновенно улучшат ваш день (ФОТО)

Как поднять настроение. Фото: stihi.ru

Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий с милыми вещицами, которые, похоже, были придуманы специально для поднятия настроения. Ведь кому из нас не хочется зарядиться маленькой порцией позитива, придя домой?

Вещи, которые мгновенно улучшат ваш день (ФОТО) - фото 2
Вещи, которые мгновенно улучшат ваш день (ФОТО) - фото 3
Вещи, которые мгновенно улучшат ваш день (ФОТО) - фото 4
Вещи, которые мгновенно улучшат ваш день (ФОТО) - фото 5
Вещи, которые мгновенно улучшат ваш день (ФОТО) - фото 6
Вещи, которые мгновенно улучшат ваш день (ФОТО) - фото 7
Вещи, которые мгновенно улучшат ваш день (ФОТО) - фото 8
Вещи, которые мгновенно улучшат ваш день (ФОТО) - фото 9
Вещи, которые мгновенно улучшат ваш день (ФОТО) - фото 10
Вещи, которые мгновенно улучшат ваш день (ФОТО) - фото 11

Есть тут и смешные тряпки для вытирания пыли, от одного вида которых становится весело. Есть специальная подушка для тех, кто любит обниматься, но живет один. А есть карандаши с мотивационными словами, с помощью которых можно не только что-то нарисовать или написать, но и получить порцию вдохновения. Точилки для карандашей выглядят, кстати, не менее необычно и смешно. Так что, смотрите и выбирайте, какую вещь вам нужно срочно добавить в свою коллекцию. 

Как сообщало издание "Комментарии", "гениальные" лайфхаки от творческих людей. В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда нужно что-то придумать, чтобы подстроиться под непредвиденную ситуацию. Однако кто-то это может делать с легкостью, а кому-то придется хорошенько подумать, прежде чем в голову придет та самая гениальная идея. 
Предлагаем вашему вниманию серию снимков, которые демонстрируют, на что способна человеческая фантазия, если незаменимый лайфхак нужен "здесь и сейчас".


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Источник: https://idea.24tv.ua/ru/10-veshhej-kotorye-mgnovenno-uluchshat-vash-poslednie-novosti_n1521353
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