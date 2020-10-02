В России похвастали захватом истребителя НАТО с помощью украинского самолета (фото)

Пропагандистское СМИ России “РИА Новости” оконфузилось фотографией украинского истребителя Су-27 в новости о перехвате самолетов НАТО. Рассказывая в Twitter о том, что их самолет перехватил американский над Балтийским морем, российские журналисты опубликовали самолет с тризубом.

Интернет-пользователи мгновенно отреагировали на ляп россиян множеством комментариев. "На фото рядом с украинским истребителем, наверное, ваши российские невидимки?", "Я так понимаю, на фото самолет НАТО из Украины", "Слава нации. Украинские самолеты, летающие над Петербургом с перехваченными НАТО, вместе в Петербург и российские Су-27 сопровождали, дорогу показывали по всему Балтийскому морю в Финский залив к Неве, чтобы не потерялись" — эти и многие другие шутки пишут украинцы в Twitter.



Напомним, в Одессе экстренно приземлился самолет военно-воздушных сил США. Известно, что самолет C-130 Hercules был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что у него отказал двигатель. К счастью, никто не пострадал.





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