kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.10.2020

BTC/USD

10444.73

ETH/USD

338.09

LTC/USD

44.32

НБУ 02.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество юмор В России похвастали захватом истребителя НАТО с помощью украинского самолета (фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

В России похвастали захватом истребителя НАТО с помощью украинского самолета (фото)

Российской СМИ оконфузилось фотографией истребителя с трезубом

сегодня, 09:55 comments714
Автор:

Елена Волкова

Пропагандистское СМИ России “РИА Новости” оконфузилось фотографией украинского истребителя Су-27 в новости о перехвате самолетов НАТО. Рассказывая в Twitter о том, что их самолет перехватил американский над Балтийским морем, российские журналисты опубликовали самолет с тризубом.

В России похвастали захватом истребителя НАТО с помощью украинского самолета (фото)

Интернет-пользователи мгновенно отреагировали на ляп россиян множеством комментариев. "На фото рядом с украинским истребителем, наверное, ваши российские невидимки?", "Я так понимаю, на фото самолет НАТО из Украины", "Слава нации. Украинские самолеты, летающие над Петербургом с перехваченными НАТО, вместе в Петербург и российские Су-27 сопровождали, дорогу показывали по всему Балтийскому морю в Финский залив к Неве, чтобы не потерялись" — эти и многие другие шутки пишут украинцы в Twitter.

Напомним, в Одессе экстренно приземлился самолет военно-воздушных сил СШАИзвестно, что самолет C-130 Hercules был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что у него отказал двигатель. К счастью, никто не пострадал. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости