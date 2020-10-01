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В Одессе экстренно сел американский самолет

У самолета ВВС США отказал двигатель

сегодня, 10:31
Автор:

Елена Волкова

В Одессе экстренно приземлился самолет военно-воздушных сил США. Об этом сообщает местное издание “Думская” со ссылкой на Одесский аэропорт.

В Одессе экстренно сел американский самолет

Известно, что самолет C-130 Hercules был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что у него отказал двигатель. К счастью, никто не пострадал. Поломкой в данный момент занимается экипаж воздушного судна, которое должно покинуть Одессу в ближайшее время.


Напомним, на сайте авиаконцерна Airbus появилось видео того, как будут выглядеть самолеты будущего. Компания представила три концепта, у одного из них весьма необычные крылья. Сообщается, что в производство модели запустят через 15 лет, все это время работая над технической частью и совершенствуя внешний вид лайнеров. Также известно, что они будут безопасны для атмосферы. — будут обладать практически нулевым уровнем вредных выбросов ZEROe, работая на водороде. В Airbus говорят, что выпустят самолет будущего в 2035 году, однако с оговоркой, что водородные технологии будут развиваться в том же темпе, что и сегодня.


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