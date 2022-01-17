logo

BTC/USD

41752.34

ETH/USD

3168.85

LTC/USD

147.33

USD/UAH

28.40

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество юмор В Канаде пара не может пользоваться новым блендером из-за кошек: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Канаде пара не может пользоваться новым блендером из-за кошек: подробности

Владельцы даже открыли для них собственную страницу в соцсети под названием Temperamental Chucklefuck and Friends

17 января 2022, 23:00
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Жители одного из канадских островов – Ванкувера Джессика и Никки Герсон-Нивс еще в конце прошлого года приобрели новый блендер. Как сообщает Mirror , супруги очень захотели открыть приобретенную для себя технику. Муж с женой в этом случае не могли подумать, что допустили роковую ошибку. Они оставили на несколько минут упаковку с блендером на своей кухне.

В Канаде пара не может пользоваться новым блендером из-за кошек: подробности

Кошки захватили блендер в Канаде (фото – Temperamental Chucklefuck and Friends)

Жена рассказала, что когда она хотела открыть покупку, то стала свидетелем того, как на картонную упаковку присел их четырехлетний кот Макс.

За ним решили посидеть на коробке с техникой братья четырехлапого -13-летние домашние жители Джордж и Лендо Калрисианы.

Они просто начали ссориться на кухне, кто первым будет сидеть на картонке.

Муж с женой начали отслеживать кошачьи посиделки со ссорами и открыли для них собственную страницу Temperamental Chucklefuck and Friends. За 30 дней у нее уже было 44 тысячи поклонников кошачьих интриг.

Представители компании, производящей бытовую технику, прислали канадцам и их котам пустую упаковку от блендера специально для четырёхлапых.

Муркотики отобрали этот подарок в свое пользование. Но главной упаковкой остается и дальше та, где лежит еще неиспользованный никем бытовой прибор.

Поэтому канадские супруги делают фотографии и в дальнейшем обнародуют их в социальных сетях. У семьи есть и третья коробка, но пушистые охранники и дальше пристально стерегут свою добычу.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, почему коты любят принимать причудливые формыПредставители семейства кошачьих обожают принимать причудливые формы, из-за чего людям кажется, будто они созданы из жидкости

 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/cats-hold-owners-kitchen-blender-25955387#
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
atalanta
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!