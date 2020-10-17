Украина метко потроллила Россию в Twitter из-за Крыма (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Сегодня в Twitter
Украина метко потроллила Россию, назвавшую аннексированный ею Крым российским. Фото
можно увидеть
в официальном аккаунте.
Так, официальный аккаунт
России в Twitter разместил подводные снимки тропических рыб, обитающих в водах
вблизи Крымского полуострова, не забыв упомянуть о "российском Крыме".
На что Украина быстро
нашлась с ответом. Официальный аккаунт Украины опубликовал фотографию российского
президента Владимира Путину, на которой он погружается в батискафе в Крыму в
2015 году.
В сообщении
напоминается, что Крым – это Украина.
Добавим, что в
российском аккаунте к подводным снимкам посыпались комментарии, где говорится о
принадлежности Крыма Украине.
Ранее сообщалось, что во временно аннексированном Крыму пересох крупнейший водопад полуострова – Учан-Су. Очевидцы сняли печальное зрелище на видео. Как свидетельствуют кадры со склона, важная достопримечательность Крыма сегодня превратилась в каменистую сухую скалу. Туристы, приехавшие насладиться водопадом, оказались разочарованы.
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