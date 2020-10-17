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Украина метко потроллила Россию в Twitter из-за Крыма (ФОТО)

Украина в ответ на крымские снимки показала «более уродливое существо»

сегодня, 20:38
Автор:

Таисия Ерохина

Сегодня в Twitter Украина метко потроллила Россию, назвавшую аннексированный ею Крым российским. Фото можно увидеть в официальном аккаунте.

Украина метко потроллила Россию в Twitter из-за Крыма (ФОТО)

Так, официальный аккаунт России в Twitter разместил подводные снимки тропических рыб, обитающих в водах вблизи Крымского полуострова, не забыв упомянуть о "российском Крыме".

На что Украина быстро нашлась с ответом. Официальный аккаунт Украины опубликовал фотографию российского президента Владимира Путину, на которой он погружается в батискафе в Крыму в 2015 году.

"Крымские воды видели более уродливых существ", — гласит подпись к фотографии.

В сообщении напоминается, что Крым – это Украина.

Добавим, что в российском аккаунте к подводным снимкам посыпались комментарии, где говорится о принадлежности Крыма Украине.

Ранее сообщалось, что во временно аннексированном Крыму пересох крупнейший водопад полуострова – Учан-Су. Очевидцы сняли печальное зрелище на видео. Как свидетельствуют кадры со склона, важная достопримечательность Крыма сегодня превратилась в каменистую сухую скалу. Туристы, приехавшие насладиться водопадом, оказались разочарованы.


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