Трудности перевода: «шлюб» вместо «брака» и следы «шкарпеток» вместо следов «носки»

Российский онлайн-сервис Wildberries, который решил покорить украинский рынок, сэкономил на переводчиках и воспользовался машинным переводом для украинской версии. Теперь на сайте "красуются" курьезные цитаты — сообщает Retailers.

Фото: uztextile.uz

Так, в правилах, которые перечисляют случаи, в которых товар может быть возвращен, русское слово "брак" перевели как "шлюб".





А предложение "на товаре не обязано быть следов эксплуатации или носки" перевели как "на товаре не должно быть следов эксплуатации и носков (шкарпеток)".





Далее горе-переводчики уже не экспериментировали и вовсе решили не переводить. Например, "рубашки" остались "рубашками", а не "сорочками".









Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Кабмин Украины изучит вопрос ограничения работы онлайн-сервисов с пророссийской продукцией.

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