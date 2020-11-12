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ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками

На фотографии этих животных и их "друзей" не взглянешь без улыбки

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

В Сети хозяева собак, кошек и других домашних питомцев делятся смешными кадрами своих любимцев и их друзей — мягких игрушек. Подборку фотографий разместила Bored Panda.

ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками

Фото: boredpanda.com

Некоторым питомцам любимая игрушка нужна так же, как и людям. Собаки, например, любят иметь мягкие и приятные игрушки для игр. С ними отлично получается играть в такие забавы, как "поймай и унеси". А еще мягкие игрушки могут помочь собакам скрасить переживания из-за переезда или временной разлуки с хозяином.

Мягкие игрушки так же подходят кошкам. Как и щенки, они могут тянуться к игрушкам и даже спать с ними, в том числе, во время путешествий в транспорте.

Более того, собаки и кошки, судя по фотографиям ниже, очень преданны своим игрушкам и буквально вырастают вместе. Питомцы не расстаются со своими "мягкими друзьями", даже когда хозяева стирают игрушки и вывешивают сушиться. Животные вместе с игрушками спят, едят, гуляют, смотрят мультфильмы или посещают магазины.

ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 2
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 3
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 4
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 5
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 6
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 7
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 8
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 9
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 10
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 11
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 12
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 13
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 14
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 15
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 16
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 17
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 18
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 19
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 20
ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками - фото 21

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Источник: https://www.boredpanda.com/proof-animals-need-toys/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
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