ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места

Кошки спят в среднем по 16 часов в день, а места для сна нередко выбирают довольно забавные. Подборку курьезных фотографий котов и их "кроватей" разместила Bored Panda.

Фото: boredpanda.com

Судя по кадрам ниже, вместо совершенно новых и очень удобных кроватей для кошек они выбирают неожиданные альтернативы, или же используют предназначенные им спальные места так, как хозяева и подумать не могли. Подобная участь может ожидать и специальные коврики, и "кошачье дерево".

Как рассказал сотрудник Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета Микель Дельгадо, изучающий особенности поведения кошек, их режим сна сильно отличается от нашего. Так, кошки спят непродолжительное время днем ​​и ночью, в отличие от людей. В целом кошачий сон доходит от 12 до 16 часов в день, и весь этот сон помогает им сохранить энергию, которая понадобится им для охоты. Кроме того, большинство кошек много спят в течение дня, поскольку их хозяев нет дома.

А спать в странных местах кошки могут из-за того, что засыпают намного легче, чем мы. Кроме того, они довольно гибкие, поэтому могут вписаться в пространства, кажущиеся нам неудобными.

Напомним, в Австралии погоревших коал возвращают из центров спасения в дикую природу. Опубликовано милое видео.

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