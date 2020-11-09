ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места

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Таисия Ерохина
Кошки спят в
среднем по 16 часов в день, а места для сна нередко выбирают довольно забавные.
Подборку курьезных фотографий котов и их "кроватей" разместила Bored Panda.
Фото: boredpanda.com
Судя по кадрам
ниже, вместо совершенно новых и очень удобных кроватей для кошек они выбирают
неожиданные альтернативы, или же используют предназначенные им спальные места
так, как хозяева и подумать не могли. Подобная участь может ожидать и
специальные коврики, и "кошачье дерево".
Как рассказал сотрудник
Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета Микель Дельгадо,
изучающий особенности поведения кошек, их режим сна сильно отличается от
нашего. Так, кошки спят непродолжительное время днем и ночью, в отличие от людей.
В целом кошачий сон доходит от 12 до 16 часов в день, и весь этот сон помогает
им сохранить энергию, которая понадобится им для охоты. Кроме того, большинство
кошек много спят в течение дня, поскольку их хозяев нет дома.
А спать в странных местах кошки могут из-за того, что засыпают намного легче, чем мы. Кроме того, они довольно гибкие, поэтому могут вписаться в пространства, кажущиеся нам неудобными.
Напомним, в
Австралии погоревших коал возвращают из центров спасения в
дикую природу. Опубликовано милое видео.
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