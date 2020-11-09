kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.11.2020

BTC/USD

15450.60

ETH/USD

451.48

LTC/USD

60.51

НБУ 09.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество юмор ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места

Без улыбки на фотографии этих котов и их «кровати» не взглянешь

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Кошки спят в среднем по 16 часов в день, а места для сна нередко выбирают довольно забавные. Подборку курьезных фотографий котов и их "кроватей" разместила Bored Panda.

ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места

Фото: boredpanda.com

Судя по кадрам ниже, вместо совершенно новых и очень удобных кроватей для кошек они выбирают неожиданные альтернативы, или же используют предназначенные им спальные места так, как хозяева и подумать не могли. Подобная участь может ожидать и специальные коврики, и "кошачье дерево".

Как рассказал сотрудник Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета Микель Дельгадо, изучающий особенности поведения кошек, их режим сна сильно отличается от нашего. Так, кошки спят непродолжительное время днем ​​и ночью, в отличие от людей. В целом кошачий сон доходит от 12 до 16 часов в день, и весь этот сон помогает им сохранить энергию, которая понадобится им для охоты. Кроме того, большинство кошек много спят в течение дня, поскольку их хозяев нет дома.

А спать в странных местах кошки могут из-за того, что засыпают намного легче, чем мы. Кроме того, они довольно гибкие, поэтому могут вписаться в пространства, кажущиеся нам неудобными.

ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 2
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 3
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 4
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 5
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 6
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 7
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 8
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 9
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 10
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 11
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 12
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 13
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 14
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 15
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 16
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 17
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 18
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 19
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 20
ТОП-20 фото котов, выбравших себе для сна очень странные места - фото 21

Напомним, в Австралии погоревших коал возвращают из центров спасения в дикую природу. Опубликовано милое видео.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.boredpanda.com/funny-cat-logic-beds/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ