ТОП-10 ярких фотографий, сделанных в нужный момент

Порой, чтобы сделать крутой и удачный кадр, фотографу приходиться делать тысячу снимков с разных ракурсов. А вот специально поймать столь уникальные и смешные моменты, которые собраны в этой подборке, крайне сложно. Здесь важно вовремя нажать кнопку. Издание Adme поделилось интересными кадрами, которыми развеселят любого.

Фотографу пришлось долго поджидать этот момент, но оно того стоило!





Удивительный кадр, сделанный с удачного ракурса. Может показаться, что нашествие пауков-мутантов уже началось.





Эта тучка не напоминает вам дракона Фалькора из фильма "Бесконечная история"?





С этой собакой точно все хорошо?





Просто ВАУ!





Погода теплая, местами пролетают небольшие коты





Да уж, Микки Маус уже не тот, что раньше





Вот, что значит "голову дома забыла"





Невероятный кадр и невероятная схожесть глаз, вам не кажется?





Еще один снимок, достойный внимания. Как будто жираф проверяет все ли в порядке с самолетом.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что изменение климата — одна из главных проблем XXI столетия. И это доказывают эти фотографии.

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