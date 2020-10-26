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ТОП-10 ярких фотографий, сделанных в нужный момент

Главное - удачно подловить момент или подобрать ракурс

сегодня, 13:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Порой, чтобы сделать крутой и удачный кадр, фотографу приходиться делать тысячу снимков с разных ракурсов. А вот специально поймать столь уникальные и смешные моменты, которые собраны в этой подборке, крайне сложно. Здесь важно вовремя нажать кнопку. Издание Adme поделилось интересными кадрами, которыми развеселят любого.

ТОП-10 ярких фотографий, сделанных в нужный момент

Фотографу пришлось долго поджидать этот момент, но оно того стоило!


Удивительный кадр, сделанный с удачного ракурса. Может показаться, что нашествие пауков-мутантов уже началось.


Эта тучка не напоминает вам дракона Фалькора из фильма "Бесконечная история"?


С этой собакой точно все хорошо?


Просто ВАУ!


Погода теплая, местами пролетают небольшие коты


Да уж, Микки Маус уже не тот, что раньше


Вот, что значит "голову дома забыла"


Невероятный кадр и невероятная схожесть глаз, вам не кажется?


Еще один снимок, достойный внимания. Как будто жираф проверяет все ли в порядке с самолетом.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что изменение климата — одна из главных проблем XXI столетия. И это доказывают эти фотографии.


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