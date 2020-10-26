ТОП-10 ярких фотографий, сделанных в нужный момент

Язык
BTC/USD
13116.25
ETH/USD
404.64
LTC/USD
57.47
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Светлана Шкурупий
Порой, чтобы сделать крутой и удачный кадр, фотографу приходиться делать тысячу снимков с разных ракурсов. А вот специально поймать столь уникальные и смешные моменты, которые собраны в этой подборке, крайне сложно. Здесь важно вовремя нажать кнопку. Издание Adme поделилось интересными кадрами, которыми развеселят любого.
Фотографу пришлось долго поджидать этот момент, но оно того стоило!
Удивительный кадр, сделанный с удачного ракурса. Может показаться, что нашествие пауков-мутантов уже началось.
Эта тучка не напоминает вам дракона Фалькора из фильма "Бесконечная история"?
С этой собакой точно все хорошо?
Просто ВАУ!
Погода теплая, местами пролетают небольшие коты
Да уж, Микки Маус уже не тот, что раньше
Вот, что значит "голову дома забыла"
Невероятный кадр и невероятная схожесть глаз, вам не кажется?
Еще один снимок, достойный внимания. Как будто жираф проверяет все ли в порядке с самолетом.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что изменение климата — одна из главных проблем XXI столетия. И это доказывают эти фотографии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости