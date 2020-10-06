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Стала звездой соцсетей: девушка получила работу и ее танец от счастья разорвал интернет (видео)

Как только девушка получила свое место и вышла на парковку, то начала пританцовывать от счастья

сегодня, 15:48
Автор:

Любовь Блажко

Когда мы получаем то, о чем долго мечтали, то хочется, чтобы весь мир об этом узнал, правда? 21-летняя девушка по имени Каяла Джонс оказалась ярким тому примером: она начала пританцовывать, когда получила работу. Об этом пишет издание lux.

Стала звездой соцсетей: девушка получила работу и ее танец от счастья разорвал интернет (видео)

Девушка получила работу и ее танец от счастья разорвал интернет. Фото: lux

Когда девушка узнала, что ее приняли на работу, то совершенно случайно стала звездой в социальных сетях. Она устроилась на должность официантки в один из ресторанов своего города, а когда вышла на парковку, то начала танцевать прямо на улице. Каяла думала, что раз рядом нет прохожих, то ее "танец победителя" никто не увидит. Но не тут то было: камеры наблюдения на парковке запечатлели этот радостный момент.

Директор ресторана в Атланте, в котором теперь работает девушка, рассказала, что решила взять ее на работу потому, что она излучает позитив и жизнерадостность. 

Сама же Каяла поделилась, что когда начался карантин, то она потеряла свою работу. И вынуждена была некоторое время жить без основного источника своего дохода. Именно поэтому новость о новой работе настолько осчастливила девушку. Ее танец моментально стал популярным на просторах Instagram, потому что повеселил многих пользователей. 

Также издание "Комментарии" расскажет, не оставила шансов конкурентам: девушка нашла оригинальный способ получить работу своей мечты.


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