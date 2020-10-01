Смешные изобретения человечества для борьбы с распространением COVID-19: фото и видео

С распространением коронавирусной инфекцией сражается все мировое научное сообщество. А пока мир ждет вакцины и более надежных средств защиты от вируса, некоторые люди воплощают в жизнь свои экстравагантные идеи. 24 канал подобрал наиболее экстравагантные изобретения, которые создавались на фоне пандемии COVID-19.

Фото: Instagram @penda_china

Маски из чего угодно



Чего только люди не используют в качестве альтернативы защитной медицинской маски для лица. Так, семья из Сектора Газа использовала листья капусты для защиты лиц детей.

Во втором случае, чтобы увеличить срок ношения маски и избежать чрезмерного ее увлажнения из-за дыхания, женщин приклеила на внутреннюю часть маски ежедневную прокладку.

Третьи используют подручные предметы типа бутылок и пакетов.

Защитная маска с лицом для разблокировки телефона

Используя маски, пользователи современных смартфонов столкнулись с проблемой разблокировки гаджетов с помощью идентификации лица. Дизайнер Даниэле Баскин из Сан-Франциско создал респиратор N-95, который может решить этот вопрос.





Шляпы с поплавками для бассейна

В германском городе Шверини хозяива одного кафе начали выдавать своим клиентам шляпы с поплавками для бассейна длиной как раз необходимой, чтобы социально дистанцироваться.

Да и посетители заведения в восторге, ведь это не только проявление заботы от заведения, но и отличный повод улыбнуться в напряженные времена.





Необычное одеяло для пикника

Дизайнеры тоже не пропускают возможности воплотить некоторые свои идеи. Так, лондонский дизайнер Пол Кокседж создал одеяло, которое не позволяет людям располагаться ближе, чем позволяют современные правила социальной дистанции, ведь у него всего четыре четких места.





Ботинки для социальной дистанции

В Румынии сапожник Григор Луп изобрел кожаные ботинки, длина которых помогает придерживаться социальной дистанции при общении, ведь длина обуви достигает 75 см. Если люди в них встанут друг напротив друга, то между ними будет сохранена социальная дистанция в полтора метра.

Двухметровая корона

Немецкий филиал популярной франшизы Burger King, чтобы привлечь клиентов после ослабления карантина и открытия ресторанов создал необычный головной убор. Выполнен он в виде короны из картона, а его диаметр достигает 2 м – как раз длина социальной дистанции. Кстати, выдается она как бонус к заказу – бесплатно.





Надувные щитки для лица

Надувной щиток для лица стал новинкой от итальянской студии MARGstudio. По словам разработчиков, он позволяет людям безопасно себя чувствовать в окружении других и не мешает потреблять пищу и напитки в общественных заведениях питания.





Лазерный круг

Голландец Харм ван Бек создал The Social Distance Thing. Это прибор, который крепится к спине человека и проектирует на землю вокруг него круг диаметром в 3 метра. Таким образом прибор словно очерчивает вокруг человека его социальное пространство в 1,5 метра.





Передвижные защитные столики для ресторанов

Один ресторан в штате Мериленд (США) привлекает клиентов, используя передвижной стол, который не только послужит посетителям заведения по назначению, но и поможет им держаться друг от друга на расстоянии.

Нательный щит



На изобретение изделия, которое сможет предохранять от короновируса, китайского архитектора вдохновила структура крыльев летучих мышей. Так был создан щит, который обеспечивает необходимое пространство между людьми и в принципе защищает от всех факторов окружающей среды.

Объем такого защитного снаряжения снижает риск распространения дыхательных капель, так как покрывает большую часть тела.

Не смотря на объем, изделие легкое, т.к. изготовлено из из углеродного волокна и ПВХ.





Ранее "Комментарии" писали о том, что гонконские ученые изобрели маску, которая может на 100% защитить от коронавируса.

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