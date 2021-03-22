Штурм Шапитолия, эпитеты Авакова и Бэнкси: соцсети высмеяли в мемах «атаку» на Офис Зеленского (ФОТО)

События у стен Офиса президента в Киеве во время субботней акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко продолжают активно резонировать в Сети. Какие бы события не происходили, украинцы воспринимают все с иронией и сарказмом. "Комментарии" собрали самые удачные мемы и фотожабы по этому поводу, опубликованные в социальных сетях.

Источник фото: facebook.com/k.dimitriy

Так, причиной для юмора стали действия президента Владимира Зеленского, теории о причастности к акции экс-гаранта Петра Порошенко и возможное дальнейшее развитие событий.

Буквально взорвало Сеть выражение "Штурм Шапитолия". Кроме того, пользователи фантазируют, какой диалог мог бы состояться между Зеленским и главой МВД Арсеном Аваковым. "Творчество" на здании Офиса президента в фотожабе нарекли "новой работой" известного уличного художника Бэнкси.

В одной из фотожаб исписанное протестующими здание на Банковой даже изобразили на медицинской маске.

Напомним, в ходе субботней акции в столице протестующие применяли пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. А здание ОП забросали краской, в частности расписывали краской стены и двери. В МВД действия расценивают как провокацию. Сообщается, что полиция сознательно не вмешивалась в протест. Большинство активистов вели себя в соответствии с правилами порядка. Однако несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия, заверили в МВД.

По приблизительным подсчетам, восстановление сооружения обойдется в два миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что эксперты пояснили, кто может стоять за "атакой" Офиса президента.

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