Никогда не строй темницу, из которой потом сам не сможешь выбраться: цитаты из книги "Стража! Стража!"

Цикл "Городская стража" — одна из самых ярких и любимых читателями арок в составе знаменитого Плоского мира Терри Пратчетта. В центре историй — ночной дозор Анк-Морпорка, которым руководит капитан, а впоследствии командор Сэм Ваймз. Вместе с пьянчугами, троллями, гномами и самыми неожиданными энтузиастами стража охраняет порядок в гигантском, циничном и погрязшем в пороках городе, где легализованы воровство и убийства.

Ночная стража Анк-Морпорка. Фото: ИИ

Пратчеттовский цикл ценят за глубокую сатиру, мудрость и фирменный юмор. Ниже собраны самые яркие и запоминающиеся цитаты из книги "Стража! Стража!", отражающие всю суть атмосферы Плоского мира.

О природе человека и власти

"Мне кажется, жизнь для тебя так трудна, потому что ты считаешь, что есть хорошие люди и есть плохие люди, — пояснил Патриций. — Но ты, разумеется, заблуждаешься. Есть, всегда и только, плохие люди, однако некоторые из них играют друг против друга".

"Люди всегда готовы поверить в драконов, потому что с ними куда проще бороться, чем с соседями".

"Сегодня звонят во все колокола и сбрасывают с трона злого тирана, а назавтра кто-то уже сидит и жалуется, что теперь, после того как сбросили тирана, никто не выносит мусор".

О политике, законах и правителях

"Приходишь к нему с абсолютно оправданной жалобой. Но вскоре ты уже пятишься к дверям, кланяясь и расшаркиваясь, пребывая на седьмом небе от счастья просто оттого, что тебя отсюда выпустили. Да уж, тут надо отдать Патрицию должное, с неохотой признал ван Пью. Иначе он пошлет своих людей и возьмет это должное сам".

"Мое основное правило: строй темницу так, чтобы тебе самому захотелось провести в ней ночку-другую".

"Никогда не строй темницу, из которой потом сам не сможешь выбраться".

"Передняя никогда не отличалась убранством. Патриций всегда придерживался мнения, что если людям будет удобно, то они, чего доброго, захотят остаться".

О личных демонах, привычках и выживании

"Припоминать было нелегко. Правда, он смутно помнил, что пил он именно для того, чтобы забыть. И допился до такой степени, что не помнил, что же ему все-таки нужно забыть. В конце концов он принялся пить, чтобы забыть о том, сколько он пьёт".

"Он все хохотал и хохотал — зная, что стоит ему остановиться, и черная депрессия, как свинцовое суфле, погребет его под собой". Но он четко видел его — простирающееся перед всеми ними "светлое" будущее…"

"Относительно возраста капрала трудно было сказать что-то определенное. Но судя по его цинизму и общей усталости от мира — качествам, кислотой разъедающим человеческую личность, — Шноббсу было не меньше семи тысяч лет".

О бытовых приоритетах

"- Я не хочу, чтобы меня сожгли заживо, — ответил сержант Колон. — Жена мне тогда такой скандал устроит!"

"- А чем питаются эти драконы?

Вор пожал плечами.

- Лично мне припоминаются истории о прикованных к скалам девственницах, — высказался он.

- Тогда у нас эти драконы подохнут с голоду, — хмыкнул убийца. — Тут скал отродясь не бывало. Равнина."

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как шедевр Караваджо стал популярным мемом.