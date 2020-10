Сеть насмешила бабушка, уронившая внука ради бокала с вином

На просторах социальной сети Twitter все большую популярность набирает видеоролик, на котором женщина, получившая шутливое звание "Бабушка года", отпустила внука, чтобы он не перевернул ее бокал с вином. Курьезным видео поделился пользователь The Cultured Ruffian.

На ролике видно, как женщина сидит на диване, а возле нее стоит маленький внук, которого она придерживает одной рукой. Возле них на столе стоят два бокала с вином, и ребенок тянется к одному из них. Ему удалось схватить емкость, но не удалось удержать ее в руках, поэтому бокал начинает падать. Женщина в этот момент отпускает внука и хватает фужер. В итоге, напиток спасен, а ребенок рухнул на пол.

"Когда ты уже взрослый и должен расставлять приоритеты", — такую подпись оставил пользователь соцсети под этим видео, которое быстро стало вирусным, а его героиня — звездой. В комментариях женщину шутливо прозвали "Бабушкой года".

When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT