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Главная Новости Общество юмор Сеть насмешила бабушка, уронившая внука ради бокала с вином
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Сеть насмешила бабушка, уронившая внука ради бокала с вином

Видеоролик мгновенно стал вирусным

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

На просторах социальной сети Twitter все большую популярность набирает видеоролик, на котором женщина, получившая шутливое звание "Бабушка года", отпустила внука, чтобы он не перевернул ее бокал с вином. Курьезным видео поделился пользователь The Cultured Ruffian.

Сеть насмешила бабушка, уронившая внука ради бокала с вином

На ролике видно, как женщина сидит на диване, а возле нее стоит маленький внук, которого она придерживает одной рукой. Возле них на столе стоят два бокала с вином, и ребенок тянется к одному из них. Ему удалось схватить емкость, но не удалось удержать ее в руках, поэтому бокал начинает падать. Женщина в этот момент отпускает внука и хватает фужер. В итоге, напиток спасен, а ребенок рухнул на пол.

"Когда ты уже взрослый и должен расставлять приоритеты", — такую подпись оставил пользователь соцсети под этим видео, которое быстро стало вирусным, а его героиня — звездой. В комментариях женщину шутливо прозвали "Бабушкой года". 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что суд в Нидерландах обязал бабушку удалить фотографии внуков из социальных сетей, которые она опубликовала без разрешения их родителей.


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