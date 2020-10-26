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Главная Новости Общество юмор Рубили топором - на Днепропетровщине изобрели альтернативный способ аннулирования неиспользованных бюллетеней
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Рубили топором - на Днепропетровщине изобрели альтернативный способ аннулирования неиспользованных бюллетеней

Судя по количеству неиспользованных бюллетеней, явка в населенном пункте была невысокой

сегодня, 18:53
Автор:

Дмитрий Симоненко

В одном из поселков на Днепропетровщине изобрели альтернативный способ погашения неиспользованных бюллетеней после местных выборов. Речь идет о поселке Аулы, который находится в Криничанском районе Днепропетровской области. Об этом сообщает волонтер Наталья Кобзарь на своей странице в социальной сети Facebook.

Рубили топором - на Днепропетровщине изобрели альтернативный способ аннулирования неиспользованных бюллетеней

Известно, что, согласно избирательного законодательства, на неиспользованном бюллетене необходимо отрезать правый угол для его аннулирования. Для того чтобы ускорить этот процесс, член избиркома просто отрубал его топором. Волонтер называет этот способ самобытным и колоритным, и относит к особенностям местного избирательного процесса.

"Только у нас в Аулах, так самобытно и колоритно погашаются неиспользованные бюллетени! Настоящая особенность! ", - пишет Кобзарь.

На видео видно, как человек в маске кладет стопку неиспользованных бюллетеней на бревно и отрубает правый угол с помощью топора.


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Одессе представители "Батькивщины" и "За Будущее" пытались украсть бюллетени.


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